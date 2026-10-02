Spór o ceny paliw. Tusk: na razie wygrali polscy kierowcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek zostały opublikowane rozporządzenia obniżające stawkę podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Koszt dla budżetu to ponad 5 miliardów złotych.

Koszt niższego VAT

"Skutek czasowego obniżenia stawki VAT do 8 proc. w okresie od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. na benzynę silnikową, benzynę lotniczą, paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych oraz oleje napędowe (…) został oszacowany na około -3 240 mln zł (tj. ok. - 36 mln zł dziennie)" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR), dołączonej do projektu rozporządzenia dotyczącego VAT.

Jak wynika z OSR, w tym roku z tytułu tegorocznej obniżki stawek VAT budżet straci ponad 2,12 mld zł, a w roku przyszłym - ponad 1,1 mld zł.

Niższa akcyza - koszt

"Obniżenie stawek akcyzy na paliwa powinno przełożyć się na spadek cen paliw na stacjach paliw. Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa. Koszt wprowadzenia ww. obniżek stawek akcyzy na okres od dnia 3 października 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. to ok. 2 100 mln zł zmniejszenia dochodów z akcyzy" - podano w OSR.

W tym przypadku również skutki tegorocznej obniżki rozłożą się na ten rok (w kwocie 1,4 mld zł) oraz na przyszły (700 mln zł).

Koszt a wpływy do budżetu

Minister energii Miłosz Motyka informował w piątek rano, że najnowszy pakiet obniżający ceny paliw może kosztować tak jak poprzednio ok. 1,6 mld zł miesięczne, a do końca roku ok. 5 mld zł.

W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, która ma przynieść do budżetu ok. 4 mld zł i sfinansować obniżki cen paliw dla obywateli.

Jak zwrócili uwagę ekonomiści PKO BP, wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych nie wystarczą, by sfinansować całkowity koszt obniżki cen paliw. "Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego Ceny Paliwa Niżej" - napisali ekonomiści PKO BP w piątkowym komentarzu.

Maksymalne ceny paliw

Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 - 7,59 zł, a oleju napędowego - 7,88 zł. Następne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejny element rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej w czwartek przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.