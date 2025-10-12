Padła szóstka w Lotto

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W sobotę, 11 października, w Lotto padły następujące liczby: 10, 32, 34, 36, 43 i 45. Jeden z graczy trafił "szóstkę", dzięki czemu wzbogacił się o 3 082 270,50 zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas sobotniego losowania trafiono również 75 piątek - każda o wartości 4 322,90 zł.

Należy pamiętać, że w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus w sobotę wylosowano następujące liczby: 13, 20, 23, 39, 44 i 49. W tej grze nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb. Padły natomiast 44 piątki - każda o wartości 3 500,00 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 14 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor: mp/ToL Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Janusz Pienkowski/Shutterstock