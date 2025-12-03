Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Adam Glapiński: to nie były łatwe decyzje, pod ogromną presją polityczną i medialną Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

Rynkowy konsensus zakładał kolejną obniżkę stóp o 25 pkt bazowych podczas grudniowego posiedzenia.

Decyzja w sprawie stóp procentowych

"Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej" - poinformował bank centralny.

NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie w czwartek, 4 grudnia.

Szósta obniżka stóp procentowych w 2025 roku

Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w listopadzie o 25 pb., w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.

W czwartek, 4 grudnia o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

"Niecykl" obniżek stóp procentowych

"RPP w niecyklu obniżek dokonała kolejnej redukcji stopy referencyjnej o 25 pb, lądując na 4 procentach. Kolejne dostosowania w 2026 roku zejdą do 3 procent, a po drodze prezes (NBP Adam) Glapiński z pewnością wszystkich przekona (być może łącznie z nami), że to przecież niemożliwe" - napisali w komentarzu do decyzji RPP w sprawie stóp procentowych ekonomiści mBanku.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego zwrócili uwagę, że "w 2025 Rada zredukowała stopy o łącznie 175 pb, chociaż formalnie odcina się od określenia tych dostosowań 'cyklem'".

Jednocześnie - jak dodali - "jesteśmy coraz bliżej stopy docelowej, która wyniesie prawdopodobnie 3,00 - 3,50 procent".

