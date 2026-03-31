Inflacja podskoczyła

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały Źródło: TVN24

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,3 proc. rdr i o 1,4 proc. mdm.

Miesiąc wcześniej inflacja była na poziomie 2,1 proc. rdr. oraz 0,3 proc. mdm.

Inflacja w marcu 2026. Komentarze

Analitycy podkreślają, że kluczowe dla wskaźnika opublikowanego przez GUS są ceny paliw, które miały wzrosnąć o 15,4 proc. w skali miesiąca. Wskazują też na możliwy wpływ programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który ma doprowadzić do spadku inflacji.

"CPN spowoduje powrót inflacji do 2,6-2,8 proc. Nie wyznacza to jednak prostej drogi do kontynuacji obniżek stóp procentowych. Wiadomo, często prowizorki mogą trwać wiecznie, ale zakończenie CPN podniesie inflację. A wiemy jak RPP reaguje na takie wiszące strzelby" - napisali ekonomiści mBanku.

CPN spowoduje powrót inflacji do 2,6-2,8%. Nie wyznacza to jednak prostej drogi do kontynuacji obniżek stóp procentowych. Wiadomo, często prowizorki mogą trwać wiecznie, ale zakończenie CPN podniesie inflację. A wiemy jak RPP reaguje na takie wiszące strzelby. — mBank Research (@mbank_research) March 31, 2026 Rozwiń

"Paliwowy zawrót głowy, ale inflacja zaskakuje pozytywnie. W marcu ceny wzrosły 3,0 proc. r/r, tj. poniżej oczekiwań (3,3-3,5 proc. r/r). Na razie drożeją tylko paliwa (15,4 proc. m/m), podczas gdy pozostałe składniki koszyka inflacyjnego nie pokazują objawów szoku energetycznego. Brak zmian cen żywności i energii oraz stabilizacja inflacji bazowej na poziomie 2,5-2,6 proc. r/r" - napisali analitycy ING w mediach społecznościowych.

Dodali, że "NBP może czekać na rozwój sytuacji. Nie widzimy podwyżek stóp w reakcji na wojnę w Iranie". "W kwietniu prawdopodobne obniżki cen paliw. Dzisiejsze maksymalne ceny benzyn i diesla są ok. 13-14 proc. niżej wobec tych z ubiegłego tygodnia" - stwierdzili.

Paliwowy zawrót głowy, ale inflacja zaskakuje pozytywnie. W marcu ceny wzrosły 3,0%r/r, tj. poniżej oczekiwań (3,3-3,5%r/r). Na razie drożeją tylko paliwa (15,4%m/m), podczas gdy pozostałe składniki koszyka inflacyjnego nie pokazują objawów szoku energetycznego. Brak zmian cen… pic.twitter.com/0hzx8jvxEG — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) March 31, 2026 Rozwiń

"Inflacja CPI w marcu skokowo wzrosła do 3,0 proc. r/r z 2,1 proc. r/r w lutym, istotnie niżej niż wskazywał konsensus (3,2 proc. r/r) i nasza prognoza (3,5 proc. r/r). Główną przyczyną wzrostu inflacji jest oczywiście wyskok cen paliw - o 15,4 proc. m/m, który okazał się być o prawie 10pp niższy niż wskazywały dane zbierane przez nas ze stacji paliw. W kwietniu, ze względu na program CPN oczekujemy, że inflacja się obniży - wcześniej skalę tego spadku szacowaliśmy na 0,9pp, teraz zakładamy, że skala spadku może być nieco mniejsza" - skomentowali ekonomiści PKOB BP.

Inflacja CPI w marcu skokowo wzrosła do 3,0% r/r z 2,1% r/r w lutym, istotnie niżej niż wskazywał konsensus (3,2% r/r) i nasza prognoza (3,5% r/r). Główną przyczyną wzrostu inflacji jest oczywiście wyskok cen paliw – o 15,4% m/m, który okazał się być o prawie 10pp niższy niż… pic.twitter.com/B4khIidZfD — PKO Research (@PKO_Research) March 31, 2026 Rozwiń

