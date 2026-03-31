Pieniądze

Inflacja podskoczyła

|
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały
Źródło: TVN24
Inflacja w marcu 2026 roku wyniosła 3,0 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny w tak zwanym szybkim szacunku. GUS dodał, że w porównaniu z lutym ceny towarów i usług wzrosły o 1,0 procent.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,3 proc. rdr i o 1,4 proc. mdm.

Miesiąc wcześniej inflacja była na poziomie 2,1 proc. rdr. oraz 0,3 proc. mdm.

Inflacja w marcu 2026. Komentarze

Analitycy podkreślają, że kluczowe dla wskaźnika opublikowanego przez GUS są ceny paliw, które miały wzrosnąć o 15,4 proc. w skali miesiąca. Wskazują też na możliwy wpływ programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który ma doprowadzić do spadku inflacji.

"CPN spowoduje powrót inflacji do 2,6-2,8 proc. Nie wyznacza to jednak prostej drogi do kontynuacji obniżek stóp procentowych. Wiadomo, często prowizorki mogą trwać wiecznie, ale zakończenie CPN podniesie inflację. A wiemy jak RPP reaguje na takie wiszące strzelby" - napisali ekonomiści mBanku.

"Paliwowy zawrót głowy, ale inflacja zaskakuje pozytywnie. W marcu ceny wzrosły 3,0 proc. r/r, tj. poniżej oczekiwań (3,3-3,5 proc. r/r). Na razie drożeją tylko paliwa (15,4 proc. m/m), podczas gdy pozostałe składniki koszyka inflacyjnego nie pokazują objawów szoku energetycznego. Brak zmian cen żywności i energii oraz stabilizacja inflacji bazowej na poziomie 2,5-2,6 proc. r/r" - napisali analitycy ING w mediach społecznościowych.

Dodali, że "NBP może czekać na rozwój sytuacji. Nie widzimy podwyżek stóp w reakcji na wojnę w Iranie". "W kwietniu prawdopodobne obniżki cen paliw. Dzisiejsze maksymalne ceny benzyn i diesla są ok. 13-14 proc. niżej wobec tych z ubiegłego tygodnia" - stwierdzili.

"Inflacja CPI w marcu skokowo wzrosła do 3,0 proc. r/r z 2,1 proc. r/r w lutym, istotnie niżej niż wskazywał konsensus (3,2 proc. r/r) i nasza prognoza (3,5 proc. r/r). Główną przyczyną wzrostu inflacji jest oczywiście wyskok cen paliw - o 15,4 proc. m/m, który okazał się być o prawie 10pp niższy niż wskazywały dane zbierane przez nas ze stacji paliw. W kwietniu, ze względu na program CPN oczekujemy, że inflacja się obniży - wcześniej skalę tego spadku szacowaliśmy na 0,9pp, teraz zakładamy, że skala spadku może być nieco mniejsza" - skomentowali ekonomiści PKOB BP.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
Rynki
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Tyle kosztują teraz paliwa
Z kraju
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
Kraje bałtyckie zaczynają odchodzić od rosyjskiej sieci energetycznej, Łotwa
Pół miliarda na sieci energetyczne. Dwie ogromne inwestycje z KPO
Z kraju
EN_01674956_0228
Rosyjska ropa dotarła na Kubę
pap_20250415_0HR
Roszady w zarządzie energetycznego giganta
Z kraju
Donald Trump
Trump: wysadzimy w powietrze całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie
shutterstock_2560800239_1
Przełom na rynku? "Święty Graal AI"
Łukasz Figielski
Bombowiec B-2 Spirit Amerykańskich Sił Powietrznych
Eskalacja konfliktu z USA. Hiszpania twardo w sprawie Iranu
shutterstock_203589715
Mieli promować wśród dzieci kosmetyki zapobiegające starzeniu się. Urząd zbada sprawę
shutterstock_2660849841_1
Jest wszechobecny i jego też dotkną podwyżki. Wszystko przez drogą ropę
Strajk na lotnisku Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Wielki Tydzień pod znakiem strajków na dwunastu głównych lotniskach w Hiszpanii
Turystyka
Donald Trump
Rynek wystrzelił po słowach Trumpa o przejęciu irańskiej ropy
Rynki
pap_20260310_14J
Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
Z kraju
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
Handel
ZIELINSKA
Orlen tnie ceny paliw w hurcie
Z kraju
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
Prezydent Donald Trump
"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
Z kraju
sklejka na 2
Spór na szczycie irańskich władz
shutterstock_2487688387 Widok z lotu ptaka na samochód driftujący z góry, Samochód wyścigowy driftujący z mnóstwem dymu z palonych opon na torze wyścigowym, Dwa samochody driftujące na asfaltowym torze wyścigowym
Nawet 2500 złotych mandatu. Od poniedziałku rosną kary za drift
Moto
GettyImages-2268351444
"Aspirujący dyktator", "pomarańczowy klaun". Miliony ludzi wyszły na ulice
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
Handel

