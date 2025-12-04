Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu

Glapinski
Stopy procentowe - analitycy o decyzji RPP
Źródło: TVN24
Po raz szósty w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe - tym razem o 25 punktów bazowych. Decyzja, choć nie zaskoczyła analityków, oznacza ulgę dla wielu zadłużonych obywateli. O jej realnych skutkach dla portfeli Polaków Aleksandra Kąkol w materiale magazynu "Polska i Świat".

- Większość ekonomistów uważała, włącznie ze mną, że Rada powinna obniżyć stopy procentowe - stwierdził Piotr Kuczyński, analityk finansowy Xelion.

RPP obniżyła je o 0,25 punktu procentowego.

- Wszystkie dane makroekonomiczne pokazywały pewien trend dotyczący tego, jak kształtuje się inflacja i to zarówno konsumencka, ale też bazowa. Rynek po prostu oczekiwał, że ten ruch w stronę obniżenia stóp referencyjnych nastąpi i tak się stało - dodał dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Rynki

Radykalny cykl obniżek

Stopa referencyjna, czyli główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od początku roku została obniżona z 5,75 do 4 proc.

- Bardzo radykalny cykl, bo 1,75 [punktu procentowego - red.] w ciągu roku to jest bardzo duża redukcja. Nikt w regionie tak szybko teraz nie obniża stóp procentowych jak Polska - powiedział Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.

To realna ulga dla portfela kredytobiorców, ponieważ niższe stopy procentowe oznaczają niższe raty kredytów hipotecznych. Biorąc pod uwagę ostatnie obniżki, mogą się one zmniejszyć nawet o kilkaset złotych. W przypadku np. pożyczki w wysokości pół miliona złotych na dwadzieścia pięć lat.

- Jeszcze dwa-trzy miesiące zanim tak naprawdę odczujemy tę różnicę. Kwoty z tej jednej obniżki nie są jakieś dramatyczne. Ale gdy popatrzymy, że tych obniżek nastąpiło już kilka, no to mówimy już o kwocie kilkuset złotych w skali miesiąca - dodał dr Gabryś.

Oznacza to też, że kredyty mieszkaniowe stały się nieco bardziej dostępne.

- Część osób też będzie chciała refinansować swoje zobowiązania, czyli te kredyty, które zostały wzięte o stałej stopie procentowej, mogą być spłacone innym kredytem na zmiennej stopie oprocentowania po to, żeby po prostu te raty kredytowe były niższe - powiedział Arak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
O kredyt hipoteczny może być trudniej
Historyczny rekord na rynku hipotek

Zgodnie z planem NBP

Obniżka stóp procentowych nie jest niespodzianką. Ekonomiści spodziewali się jej, patrząc na korzystne dla konsumentów dane gospodarcze. Szczególnie śledząc, jak spada inflacja w Polsce z 2,8 proc. w październiku do 2,4 proc. w listopadzie - a to nawet poniżej celu inflacyjnego NBP.

Prezes Adam Glapiński przy takim poziomie obiecywał szampana.

- Żebyśmy zeszli do 2,5 - to może i państwu tutaj zafunduję szampana. Prawda na kawior nie ma co liczyć. No żadnej sztaby tutaj nie przetopimy na takie cele, ale lampka wina się należy. Strasznie nas wymęczyła ta wysoka inflacja - mówił miesiąc temu prezes NBP.

Pytanie, czy to już koniec obniżek, czy jeszcze w nowym roku możemy spodziewać się kolejnych.

- Czy rzeczywiście będziemy musieli czekać parę miesięcy, czy będzie taka pauza, jak mówiła część członków Rady Polityki Pieniężnej, że na przykład kolejna decyzja będzie może w marcu, a może dopiero w czerwcu przyszłego roku - dodał Piotr Arak, ekonomista Velobanku.

Jakie są nastroje w RPP dowiemy się w czwartek podczas konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego.

- Ten skład rady w tym roku zachowuje się zgodnie z prawidłami ekonomii, a nie prawidłami polityki. No bo siedem osób razem z prezesem Glapińskim, to są wybrańcy nierządzącej koalicji, co trzeba brać pod uwagę - powiedział Kuczyński.

OGLĄDAJ: "Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
Szczyt medyczny

"Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
NA ŻYWO

Szczyt medyczny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Stopy procentoweRPPPrezes NBP Adam GlapińskiKREDYTY
Zobacz także:
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
Z kraju
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
Ze świata
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
Tech
Kaucja butelki plastikowe
Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"
Handel
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
Ze świata
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
Ze świata
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
Pieniądze
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane
Z kraju
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
Z kraju
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
Pieniądze
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Ze świata
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Pieniądze
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
Turystyka
shutterstock_356049428
Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem
Najnowsze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
Z kraju
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
TVN24
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
Ze świata
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
Tech
O kredyt hipoteczny może być trudniej
Historyczny rekord na rynku hipotek
Pieniądze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"
Tech
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica