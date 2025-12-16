Nowa prognoza dla rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań? Źródło: TVN24

Zdaniem ekspertów spadek rat zachęci część nabywców do realizacji odłożonych zakupów, jednak stosunkowo duża liczba mieszkań na rynku ograniczy przestrzeń do dynamicznych podwyżek cen.

Ożywienie na rynku po obniżkach stóp

Według JLL deweloperzy w 2026 r. będą starali się dopasowywać nową podaż (liczbę budowanych mieszkań) do faktycznej sprzedaży, koncentrując się przede wszystkim na upłynnianiu już dostępnej oferty w celu utrzymania płynności finansowej. Jednocześnie liczba mieszkań wprowadzanych na rynek w skali roku może być o ok. 5 proc. wyższa niż w 2025 r., przy czym w Warszawie wraz ze wzrostem sprzedaży możliwy jest również dalszy wzrost oferty.

Analiza JLL wskazuje, że po słabym początku 2025 r. rynek mieszkaniowy ożywił się w drugiej połowie roku wraz z rozpoczętą w maju serią obniżek stóp procentowych. W efekcie sprzedaż mieszkań w całym 2025 r. powinna być o ok. 10 proc. wyższa niż w 2024 r., kiedy nabywców znalazło około 39 tys. lokali.

Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się na mniejszych rynkach regionalnych, gdzie sprzedaż opiera się głównie na popycie kredytowym. Mimo spadków stóp oprocentowanie kredytów pozostaje relatywnie wysokie, co ogranicza możliwości zakupowe klientów. Lepsze perspektywy mają natomiast miejscowości satelitarne dużych aglomeracji, przyciągające nabywców niższymi cenami lub bardziej atrakcyjną ofertą kosztem dłuższego dojazdu.

Ceny mieszkań, liczba ofert

Wysoka podaż mieszkań sprzyja stabilizacji cen. Po rekordowym poziomie oferty w połowie 2025 r., kiedy na sześciu największych rynkach dostępnych było 61,7 tys. lokali, deweloperzy ograniczyli nowe wprowadzenia.

JLL szacuje, że na koniec 2025 r. oferta spadnie do ok. 57 tys. mieszkań, pozostając jednak blisko historycznego maksimum. Średnia cena mieszkań na sześciu największych rynkach w 2025 r. ustabilizowała się, a w drugiej połowie roku nawet nieznacznie spadła. W skali roku ceny wzrosły o 3–4 proc., przy dużym zróżnicowaniu regionalnym – od spodziewanego spadku o ok. 2 proc. w Łodzi po wzrost o ok. 5 proc. w Trójmieście. JLL to globalna firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych oraz usług związanych z zarządzaniem inwestycjami. Działa w ponad 80 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 112 000 pracowników. W Polsce JLL działa od ponad 30 lat i zatrudnia około 2 tys. osób w 6 miastach.

