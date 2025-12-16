Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Nowa prognoza dla rynku nieruchomości

Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań?
Źródło: TVN24
Według prognoz ekspertów firmy doradczej JLL w 2026 roku sprzedaż mieszkań może być wyższa niż w roku obecnym, a średnie ceny nieruchomości będą rosły w tempie zbliżonym do inflacji.

Zdaniem ekspertów spadek rat zachęci część nabywców do realizacji odłożonych zakupów, jednak stosunkowo duża liczba mieszkań na rynku ograniczy przestrzeń do dynamicznych podwyżek cen.

Ożywienie na rynku po obniżkach stóp

Według JLL deweloperzy w 2026 r. będą starali się dopasowywać nową podaż (liczbę budowanych mieszkań) do faktycznej sprzedaży, koncentrując się przede wszystkim na upłynnianiu już dostępnej oferty w celu utrzymania płynności finansowej. Jednocześnie liczba mieszkań wprowadzanych na rynek w skali roku może być o ok. 5 proc. wyższa niż w 2025 r., przy czym w Warszawie wraz ze wzrostem sprzedaży możliwy jest również dalszy wzrost oferty.

Analiza JLL wskazuje, że po słabym początku 2025 r. rynek mieszkaniowy ożywił się w drugiej połowie roku wraz z rozpoczętą w maju serią obniżek stóp procentowych. W efekcie sprzedaż mieszkań w całym 2025 r. powinna być o ok. 10 proc. wyższa niż w 2024 r., kiedy nabywców znalazło około 39 tys. lokali.

Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się na mniejszych rynkach regionalnych, gdzie sprzedaż opiera się głównie na popycie kredytowym. Mimo spadków stóp oprocentowanie kredytów pozostaje relatywnie wysokie, co ogranicza możliwości zakupowe klientów. Lepsze perspektywy mają natomiast miejscowości satelitarne dużych aglomeracji, przyciągające nabywców niższymi cenami lub bardziej atrakcyjną ofertą kosztem dłuższego dojazdu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
mieszkanie, nieruchomości, blok, budowa, osiedle
Apetyt kredytobiorców rośnie. "Wraz z kolejnymi obniżkami stóp"
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Dostępność takich mieszkań spada

Ceny mieszkań, liczba ofert

Wysoka podaż mieszkań sprzyja stabilizacji cen. Po rekordowym poziomie oferty w połowie 2025 r., kiedy na sześciu największych rynkach dostępnych było 61,7 tys. lokali, deweloperzy ograniczyli nowe wprowadzenia.

JLL szacuje, że na koniec 2025 r. oferta spadnie do ok. 57 tys. mieszkań, pozostając jednak blisko historycznego maksimum. Średnia cena mieszkań na sześciu największych rynkach w 2025 r. ustabilizowała się, a w drugiej połowie roku nawet nieznacznie spadła. W skali roku ceny wzrosły o 3–4 proc., przy dużym zróżnicowaniu regionalnym – od spodziewanego spadku o ok. 2 proc. w Łodzi po wzrost o ok. 5 proc. w Trójmieście. JLL to globalna firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych oraz usług związanych z zarządzaniem inwestycjami. Działa w ponad 80 krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 112 000 pracowników. W Polsce JLL działa od ponad 30 lat i zatrudnia około 2 tys. osób w 6 miastach.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
Rynek mieszkaniowyPolskaStopy procentowe
Zobacz także:
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
Ze świata
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju
broker, giełda, wall street
USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"
Ze świata
shutterstock_1202212432
Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
Z kraju
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica