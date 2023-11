Szwajcarski bank prognozuje: rok 2024 to początek "nowego świata"

czytaj dalej

Już od najbliższego piątku za pomocą aplikacji mobilnej będzie można zastrzec swój numer PESEL. Na konferencji prasowej minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wyjaśniał dziennikarzom, jak będzie działać nowa usługa. - Założenie jest takie, że banki, telekomy, notariaty będą się stopniowo integrowały z systemem. Oznacza to, że do 1 czerwca dojdziemy do sytuacji, w której wszystkie instytucje będą zobowiązane, żeby z rejestru zastrzeżeń korzystać i będą już do tego gotowe - powiedział w czwartek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, odnosząc się do nowej usługi, w której obywatele mogą zastrzec numer PESEL.