Cena masła wciąż rośnie. Powodem trzy kluczowe czynniki

Dynamika wzrostu cen masła lekko słabnie, lecz podwyżki nadal pozostają dwucyfrowe - wynika z raportu Grupy Blix, Hiper-Com Poland i UCE Research. W lipcu 2025 roku za kostkę trzeba było zapłacić średnio 7,87 złotego, co oznacza skok o ponad 17 procent w porównaniu do zeszłego roku.

Autorzy raportu prognozują, że dopiero w IV kwartale podwyżki w ujęciu rocznym mogą spaść do poziomu jednocyfrowego - w granicach 6-9 proc. "Ten scenariusz się sprawdzi, jeśli nie nastąpią nowe zakłócenia podażowe lub nie wzrosną koszty surowców. Korekty będą też zależne od poziomu konkurencji między sieciami i dostępności subsydiowanych marek własnych" - zauważyła Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

W ocenie dr. Krzysztofa Łuczaka z Grupy Blix drastyczne podwyżki hamować będzie nie tylko ostra walka konkurencyjna między sklepami, ale również rosnąca tzw. wrażliwość konsumentów na ceny.

"Klienci przyzwyczajają się do pewnych poziomów cen, a ich tolerancja na kolejne skokowe wzrosty maleje, co zmusza sprzedawców do większej ostrożności. Nie spodziewam się dalszych gwałtownych skoków cenowych, ponieważ część czynników inflacyjnych wydaje się wyhamowywać" - podkreślił.

Masło coraz droższe

Jak wskazano w raporcie, średnie ceny masła w sklepach wzrosły w lipcu o 17,3 proc. rdr. W czerwcu wzrost wyniósł 20,3 proc., w maju - 18,8 proc., w kwietniu - 27,2 proc., w marcu - 27,4 proc., w lutym - 32,5 proc., a w styczniu - 29,2 proc. Z kolei w 2024 roku ceny urosły średnio o 7,9 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

Wśród głównych przyczyn wzrostu w raporcie wymieniono mniejszą podaż mleka na rynkach światowych, coraz większe koszty produkcji oraz rosnący popyt na produkty mleczne.

W lipcu br. standardowa kostka masła (200 g) kosztowała w sklepach średnio 7,87 zł.

"W najbliższym czasie możemy prognozować, że cena masła w promocji będzie się kształtować na poziomie ok. 6,60-6,90 zł. Natomiast regularna może wzrosnąć lekko do 8,00-8,20 zł, w zależności od kanału sprzedaży oraz regionu. Warto podkreślić, że intensywność promocji będzie nadal odgrywała znaczącą rolę w kształtowaniu tej średniej" - zaznaczyła Julita Pryzmont.

Z kolei cytowany w raporcie dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSP Merito prognozuje, że od sierpnia do grudnia br. średnia cena kostki masła może wynosić 7,5-8,00 zł, zaś w scenariuszu pesymistycznym, jeśli podaż mleka pozostanie ograniczona, a koszty energii wzrosną, średnia cena może zbliżyć się do 8,50-9,00 zł w okresach szczytowego popytu (np. w grudniu). Ekspert przypomniał, że w lutym 2025 roku średnia cena wynosiła 9,31 zł, co wskazuje na wysoką zmienność cen w zależności od miesiąca.

Nawet 11 złotych za kostkę

"W najbliższych miesiącach ceny regularne mogą wzrosnąć nawet do 9-11 zł za kostkę, szczególnie w supermarketach, hipermarketach i sieciach cash & carry, gdzie marże są wyższe, a promocje rzadsze. Natomiast ceny promocyjne mogą być na poziomie 5-6 zł, szczególnie w dyskontach. Przed Bożym Narodzeniem masło w promocji może kosztować nawet 4,50-5,50 zł. Ceny regularne mogą osiągnąć wtedy pułap 10-11 zł w niektórych formatach sklepów" - ocenił.

Autorzy raportu porównali też liczbę promocji dotyczących masła. W I półroczu br. nastąpił jej wzrost o 15,5 proc. rdr.

Według Parviego, to właśnie promocje, szczególnie te w dyskontach, w największej mierze zdecydowały o spowolnieniu dynamiki wzrostu cen masła.

"W II półroczu br. liczba promocji prawdopodobnie zwiększy się jeszcze o kolejne 10-15 proc. rdr" - przewiduje ekspert.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP