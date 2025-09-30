Kontrowersyjny zakaz w Unii. Ministra komentuje

Faryś o sytuacji branży motoryzacyjnej Źródło: TVN24

W 2022 r. postanowiono, że auta spalinowe nie będą mogły być rejestrowane w UE, począwszy od 2035 r., w związku z koniecznością ograniczania emisji CO2 w transporcie.

- Polska wielokrotnie mówiła, że postęp dekarbonizacji w obszarze transportu jest najtrudniejszy, wiele krajów zgłasza trudności w deklarowaniu postępów, z uwagi też na (ograniczone - red.) postępy na poziomie infrastruktury, ale też koszty nowych technologii - powiedziała na briefingu po posiedzeniu rządu Hennig-Kloska.

- Wspieraliśmy ten głos na poziomie Unii Europejskiej, by te daty przesuwać - dodała.

Zakaz aut spalinowych

1 października w Kopenhadze odbędzie się nieformalne spotkanie przywódców państw i rządów UE, czyli nieformalna Rada Europejska. Na spotkaniach tego typu nie są podejmowane żadne formalne decyzje, a jedynie nieformalne dyskusje ewentualnie poprzedzające takie decyzje.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział w piątek, że ma zamiar nawiązać do kwestii unijnego zakazu aut spalinowych podczas nieformalnego szczytu UE w Kopenhadze; wcześniej apelował o rozluźnienie tego zakazu.

