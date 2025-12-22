Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Polacy kupują coraz więcej takich aut. "Najwyższy wynik w historii"

Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Ekspert: ryzyka związane ze zbieraniem danych przez samochody zidentyfikowali sami Chińczycy
Źródło: TVN24
Ponad 124 tysiące samochodów w pełni elektrycznych było zarejestrowanych w Polsce na koniec listopada, co oznacza, że obecnie tego typu w kraju jest co dziesiąte auto. Od początku roku ich liczba zwiększyła się o blisko 44 tysiące.

Z Licznika Elektromobilności, uruchamianego przez PZPM I PSNM wynika, że na koniec listopada 2025 r. w Polsce były zarejestrowane łącznie 124 003 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Przez jedenaście miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 43 tys. 977 szt., czyli o 103 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Coraz większa flota pojazdów EV

Pod koniec listopada 2025 r. po polskich drogach jeździły 222 tys. 194 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 113 tys. 396 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 108 tys. 798 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 11 tys. 14 szt.

W raporcie zauważono, że stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada składała się z 27 tys. 832 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 mln 244 tys. 767 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 tys. 766 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1644 szt., zaś wodorowe – 122 szt.).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
Dla firm
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb

Lepsza infrastruktura ładowania

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada 2025 r. w Polsce funkcjonowało 11 tys. 549 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 37 proc. z nich (4 tys. 225) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 63 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Dowiedz się więcej:

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

TVN24

"W listopadzie już co 10. nowy samochód osobowy wyjeżdzający z polskich salonów był całkowicie elektryczny. Tym samym osiągnęliśmy najwyższy wynik rejestracji BEV w krótkiej historii polskiej elektromobilności. Kluczowa jest tu rola programu NaszEauto, w ramach którego złożono już ponad 26 tys. wniosków. Jednocześnie środki przeznaczone na wsparcie wyczerpują się w bardzo szybkim tempie – przez ostatni miesiąc stopień wykorzystania alokacji wzrósł o prawie 13 pkt proc., do końca grudnia prawdopodobnie przekroczy 75 proc. Spodziewamy się, że na koniec 2025 r. liczba rejestracji nowych, osobowych i użytkowych BEV w Polsce osiągnie poziom ok. 41 tys. szt." – podkreślił, cytowany w raporcie, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AMERICO ROBERTO

Udostępnij:
TAGI:
Samochody elektrycznesamochodyEkologiaMotoryzacja
Zobacz także:
Stoisko Postnord w Kopenhadze
Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"
Ze świata
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
Turystyka
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Turystyka
shutterstock_1893300739
Dlaczego w Polsce nie ma dzieci
Maja Piotrowska
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
Moto
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
Z kraju
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Ze świata
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
Tech
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
Turystyka
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
Ze świata
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Ze świata
Sklep sieci Metro w Montrealu
Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
Ze świata
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
Moto
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
Z kraju
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
Ze świata
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
Dla firm
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
Moto
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
Dla pracownika
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
Dla pracownika
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
Pieniądze
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju
Jared Isaacman
Astronauta i znajomy Muska na czele NASA. W tle plan "amerykańskiej dominacji w kosmosie"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica