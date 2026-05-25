Ostatnie dni programu "Ceny Paliwa Niżej". Domański: przedłużenie może być potrzebne

Andrzej Domański
Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Pakiet Ceny Paliwa Niżej najprawdopodobniej zostanie przedłużony - przekazał w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w trakcie Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej". Do 31 maja obowiązuje obecnie rozporządzenie obniżające stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 procent, a także rozporządzenie wprowadzające czasowe obniżki akcyzy.

Domański zapytany, czy rząd przedłuży pakiet rozwiązań dotyczący cen paliw, pakiet "Ceny Paliwa Niżej", powiedział: "Trwają analizy, mamy dosyć pozytywny rozwój wydarzeń przez weekend. Widzimy, że dzisiaj ceny ropy Brent spadają. Prawdopodobnie takie przedłużenie będzie potrzebne".

Dopytywany, na jak długo pakiet może zostać przedłużony, minister powiedział: "Zawsze przedłużany o dwa tygodnie".

- Program CPN został celowo zaprojektowany w ten sposób, żeby dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1,6 miliarda złotych miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych - dodał Domański.

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Źródło: PAP
Tagi:
Bartłomiej Ciepielewski
