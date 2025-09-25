Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"

UE i USA uzgodniły oświadczenie w sprawie ceł. Stawki na europejskie auta mają być obniżone Źródło: TVN24

Bosch wcześniej zapowiadał, że w wymagających warunkach rynkowych będzie "walczył o każdego centa", ponieważ popyt na produkty motoryzacyjne pozostaje słaby, a bariery handlowe dodatkowo pogłębiają trudną sytuację gospodarczą.

W oficjalnym oświadczeniu firma podkreśliła, że priorytetem jest jak najszybsza redukcja kosztów. Poza zwolnieniami Bosch planuje obniżyć wydatki na materiały i eksploatację, ograniczyć inwestycje w infrastrukturę oraz zoptymalizować procesy logistyczne i łańcuchy dostaw.

Bosch zwalnia pracowników

Redukcja etatów obejmie różne lokalizacje w Niemczech i będzie realizowana stopniowo do końca 2030 roku. Firma wskazała, że od dłuższego zatrudnia zbyt wielu pracowników w administracji, sprzedaży, a także w działach rozwoju i produkcji, co jest wynikiem spadku zapotrzebowania na produkty motoryzacyjne.

- Pilnie musimy popracować nad naszą konkurencyjnością w sektorze mobilności i nieustannie obniżać koszty To dla nas bardzo bolesne, ale niestety nie ma innego wyjścia - powiedział Stefan Grosch, członek zarządu i dyrektor ds. relacji przemysłowych, cytowany przez Reutersa.

Prezes Boscha Stefan Hartung w rozmowie z Reutersem zapowiedział wcześniej "strukturalne korekty", prognozując jednocześnie, że przychody firmy w 2025 roku wzrosną o około 2 proc. w porównaniu do 90,5 miliarda euro z poprzedniego roku.

W 2024 roku Bosch zatrudniał około 418 tys. pracowników na całym świecie.

Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen Źródło: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Obniżka ceł w USA

Stany Zjednoczone ogłosiły w środę wprowadzenie w życie umowy handlowej z Unią Europejską. W jej ramach od 1 sierpnia 2025 roku obowiązuje obniżona stawka celna w wysokości 15 proc. na samochody i części samochodowe importowane z UE, co może przynieść ulgę producentom, takim jak Bosch - wskazał Reuters.

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego VDA podkreśliło jednak, że pozostałe bariery handlowe nadal stanowią istotne wyzwanie. Organizacja zaapelowała do Unii Europejskiej o dalsze działania na rzecz poprawy warunków handlu transatlantyckiego, aby ułatwić dostęp do rynku amerykańskiego.

- Zmiany w sytuacji geopolitycznej oraz bariery handlowe, takie jak cła, generują znaczną niepewność. My, podobnie jak inne firmy, musimy sobie z tym radzić. Spodziewamy się, że konkurencja na rynku będzie coraz ostrzejsza - stwierdził Markus Heyn, członek zarządu Boscha i szef działu mobilności.

