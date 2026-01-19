Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów

chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Chińskie samochody na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, kwiecień 2025
Źródło: Reuters Archive
Kanada otwiera rynek na samochody elektryczne produkowane w Chinach, a jednym z pierwszych beneficjentów tej decyzji może być Tesla. Eksperci wskazują, że amerykański producent jest uprzywilejowany dzięki wcześniejszym dostawom aut z Szanghaju oraz rozbudowanej sieci sprzedaży w Kanadzie.

Na mocy porozumienia ogłoszonego w ubiegły piątek Kanada umożliwi import do 49 tysięcy samochodów rocznie z Chin przy stawce celnej 6,1 procent, zgodnej z zasadą największego uprzywilejowania. Premier Mark Carney zapowiedział, że w ciągu pięciu lat limit ten może wzrosnąć do 70 tysięcy pojazdów.

Jednocześnie połowa kontyngentu została zarezerwowana dla aut w cenie poniżej 35 tysięcy dolarów kanadyjskich. Wszystkie modele Tesli są droższe, co ogranicza jej dostęp do części puli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
Z kraju
Carney - Xi Jinping
Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa
Ze świata
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech

Przewaga Tesli nad konkurencją

Tesla już w 2023 roku przystosowała swoją fabrykę w Szanghaju, największy i najbardziej efektywny kosztowo zakład koncernu, do produkcji wersji Modelu Y, przeznaczonej specjalnie na rynek kanadyjski. W tym samym roku rozpoczęła wysyłkę tych aut do Kanady, co przełożyło się na wzrost importu samochodów z Chin do portu w Vancouver o 460 procent rok do roku, do poziomu 44 356 sztuk.

Dostawy zostały wstrzymane w 2024 roku po wprowadzeniu przez Ottawę 100-procentowych ceł, motywowanych chęcią przeciwdziałania, jak określono, celowej, sterowanej przez państwo polityce nadprodukcji w Chinach. Obecnie Tesla wysyła do Kanady Model Y produkowany w Berlinie, podczas gdy tańsze warianty, w tym Model 3, powstają głównie w Chinach.

- Nowe porozumienie może umożliwić dość szybkie wznowienie tych eksportów – powiedział Sam Fiorani z firmy AutoForecast Solutions.

Sieć sprzedaży i elastyczność

Tesla dysponuje w Kanadzie siecią 39 salonów sprzedaży. Jej chińscy rywale, tacy jak BYD czy Nio, nie mają tam jeszcze bezpośredniej ekspozycji handlowej. Dodatkowo Tesla może szybciej reagować marketingowo, ponieważ oferuje tylko cztery podstawowe modele, znacznie mniej niż konkurenci z Chin.

- Tesla rzeczywiście ma przewagę dzięki ofercie kilku modeli, wersji i prostym liniom produkcyjnym, co pozwala jej elastycznie sprzedawać auta produkowane w różnych krajach na różnych rynkach, by osiągać najlepszą efektywność kosztową – ocenił Yale Zhang z firmy AutoForesight.

Szansa dla chińskich marek

Eksperci podkreślają jednak, że limit cenowy daje chińskim producentom przestrzeń do wejścia na rynek. Beneficjentami będą prawdopodobnie chińscy producenci oraz kanadyjscy klienci szukający samochodu z segmentu podstawowego – stwierdził Fiorani.

Według Johna Zenga z GlobalData kontyngent może pozwolić chińskim firmom przetestować rynek kanadyjski, gdzie mieszka liczna społeczność Kanadyjczyków pochodzenia chińskiego.

Kanada rozważa także wspólne przedsięwzięcia i inwestycje z chińskimi firmami w ciągu najbliższych trzech lat, by budować kanadyjski samochód elektryczny z wykorzystaniem chińskiego know-how. BYD już teraz posiada w Ontario zakład montażu autobusów elektrycznych.

Krytyka ze strony USA

Decyzja Kanady spotkała się z krytyką ze strony administracji Donalda Trumpa. Poprzednia administracja USA w 2024 roku również podniosła cła na chińskie samochody elektryczne do 100 procent, praktycznie blokując ich eksport na rynek amerykański.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaChinyKanadaTesla
Zobacz także:
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
Z kraju
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora
shutterstock_2211362781
Polski gigant na krawędzi utraty płynności. Najpoważniejszy kryzys od dekady
Z kraju
Samochody droga korek
Sypnęło mandatami. Ministerstwo pokazuje dane
Z kraju
Zakupy online
Ważny termin dla milionów podatników
Pieniądze
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
Ze świata
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
Ze świata
La Valletta, Malta
Hity wśród polskich turystów. "Absolutny fenomen tej zimy"
Turystyka
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Ze świata
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Kontrole, kary, zamknięte kluby
Ze świata
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika
Donald J. Trump
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"
Ze świata
shutterstock_769740769
Te państwa mają najwięcej złota. Jak wypada Polska?
Ze świata
shutterstock_2531274575
97-latek próbuje udowodnić, że żyje. "Już czwarty raz"
Ze świata
shutterstock_2549548975
Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem
Moto
Donald Trump w Białym Domu
Trump: Straciłbym cię. To moja poważna obawa
Ze świata
Korea Północna
"Komórki rakowe". Korea Północna nasila kontrole
Ze świata
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Pięć wygranych drugiego stopnia
Pieniądze
Karol Nawrocki
Nawrocki udaje się do Davos. W planie sesja z Trumpem
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
Z kraju
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Gorzkie skutki zmiany waluty
Ze świata
Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Sojusznik czy przeciwnik? "Paradoksalne zachowanie"
Ze świata
shutterstock_1294720024_1
To miasto ma najwyższy odsetek milionerów
Ze świata
Donald Trump
Trump: mogę to zrobić
Ze świata
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Rzecznik KE: strona pornograficzna jest jedną z najpopularniejszych wśród dzieci w Polsce
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica