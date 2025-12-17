Firma Elona Muska pod lupą. Kara może być dotkliwa

Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

Sprawa dotyczy działań Tesli w Kalifornii i była prowadzona przez stanowy Departament Pojazdów Mechanicznych (DMV).

Urząd już w 2022 roku postawił firmie formalne zarzuty dotyczące reklamy, wskazując, że marketing systemów "Autopilot" oraz "Full Self-Driving" sugerował możliwość autonomicznej jazdy. W rzeczywistości pojazdy wymagały jednak czujności kierowcy, gotowego w każdej chwili skręcić lub zahamować.

Sędzia uznał te praktyki za naruszenie kalifornijskich przepisów cywilnych i drogowych. Jak napisano w uzasadnieniu, "konsument mógłby sądzić, że pojazd z funkcją 'Full Self-Driving Capability' (pełna zdolność do samodzielnej jazdy - red.) może poruszać się bezpiecznie bez stałej uwagi człowieka. To przekonanie jest błędne - zarówno z technologicznego, jak i prawnego punktu widzenia - co sprawia, że nazwa Full Self-Driving Capability jest myląca".

Decyzja DMV i możliwe sankcje dla producenta

Dyrektor DMV Steve Gordon poinformował we wtorek, że urząd przyjął orzeczenie sędziego, ale zmodyfikował karę.

Tesla otrzyma 60 dni na poprawienie wszelkich "mylących" twierdzeń dotyczących Autopilota i FSD. Jeśli firma nie spełni tych wymogów, DMV przystąpi do 30-dniowego zawieszenia licencji Tesli na sprzedaż samochodów w Kalifornii.

Jednocześnie Gordon zaznaczył, że DMV wstrzymuje wykonanie decyzji o zawieszeniu licencji produkcyjnej, co oznacza, że działalność fabryk Tesli w stanie nie zostanie przerwana.

Stanowisko Tesli

Tesla odrzuca zarzuty o realne szkody po stronie klientów. W oświadczeniu przesłanym przez firmę PR FGS Global spółka stwierdziła: "Było to postanowienie dotyczące ochrony konsumentów w sprawie użycia terminu Autopilot, w której ani jeden klient nie zgłosił problemu. Sprzedaż w Kalifornii będzie kontynuowana bez zakłóceń".

DMV nie wskazał konkretnych skarg konsumentów, jednak Tesla mierzy się z pozwem zbiorowym w północnym dystrykcie Kalifornii. Kierowcy zarzucają w nim firmie, że przez lata wprowadzała ich w błąd, co do rzeczywistych możliwości autonomicznej jazdy.

Rekordowy kurs Tesli

Wszystko to w sytuacji, gdy akcje Tesli zamknęły się na rekordowym poziomie. Wzrost napędzany jest entuzjazmem inwestorów wobec planów spółki dotyczących właśnie autonomicznej jazdy.

Prezes Tesli Elon Musk poinformował, że Tesla testuje w Austin w Teksasie pojazdy autonomiczne bez kierowców, ale też jakichkolwiek innych osób w aucie. Testy te odbywają się niemal sześć miesięcy po uruchomieniu programu pilotażowego z kierowcami bezpieczeństwa.

Inwestorzy postrzegają to jako znak, że firma może spełnić w przyszłości swoją obietnicę przekształcenia istniejących pojazdów elektrycznych w autonomiczne taksówki.

