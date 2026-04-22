Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy

Badanie techniczne ma być fotografowane
Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku
Unia Europejska jeszcze w tym roku planuje wprowadzić szereg zmian w systemie badań technicznych pojazdów. Nowe przepisy miałyby poprawić skuteczność kontroli emisji spalin, ograniczyć proceder cofania liczników, a także ułatwić życie kierowcom podróżującym po krajach Wspólnoty. Dla polskich właścicieli aut oznaczałoby to większą przejrzystość, ale też koniec pobłażliwości wobec samochodów z wyciętym filtrem DPF.

Unia Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które - jak podkreśla - mają zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić ekologię, opierając się na twardych danych, a nie uznaniowości. Największe zmiany odczują właściciele starszych diesli oraz osoby sprowadzające samochody z zagranicy.

Auta z wyciętym DPF

Dotychczasowe metody pomiaru zadymienia na stacjach kontroli pojazdów (SKP) często okazywały się nieskuteczne. Tradycyjne dymomierze nie były w stanie wykryć braku filtra cząstek stałych, o ile silnik znajdował się w relatywnie dobrym stanie technicznym. Planowane przez Brukselę przepisy mają wprowadzić liczniki cząstek stałych (PN).

Te precyzyjne urządzenia pozwolą w ciągu kilku sekund stwierdzić, czy filtr DPF został usunięty lub jest niesprawny. Choć koszt takiego sprzętu to spory wydatek dla stacji diagnostycznych, dla kierowców oznacza to jedno - samochód z wyciętym DPF nie przejdzie przeglądu.

Wymiana filtra to wydatek rzędu 3-8 tys. zł, co w przypadku tańszych aut może sprawić, że ich utrzymanie stanie się nieopłacalne.

Czytaj też: Niecodzienne rozwiązanie chińskiej marki

RDE i pomiar emisji w realnych warunkach

Proponowane regulacje opierają się również na procedurze RDE (Real Driving Emissions), która ma lepiej odzwierciedlać faktyczne emisje pojazdów.

"W ramach procedury RDE emisje zanieczyszczeń są mierzone przez przenośne systemy pomiaru emisji (PEMS), które są przymocowane do samochodu podczas jazdy w rzeczywistych warunkach na drodze" - czytamy na stronach Komisji Europejskiej.

Dzięki temu testy laboratoryjne zostaną uzupełnione o pomiary w normalnych warunkach ruchu drogowego, co ma wyeliminować różnice między danymi producentów a rzeczywistym poziomem emisji.

OBFCM - samochód jako "donosiciel"

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe samochody osobowe i małe dostawcze sprzedawane w UE są wyposażone w system OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitoring).

"Urządzenia te rejestrują zużycie paliwa lub energii przez pojazd oraz średnią prędkość i całkowity przebyty dystans. Dane te muszą być zbierane przez producentów pojazdów, albo poprzez transmisję danych over‑the‑air, albo podczas napraw i przeglądów - i co roku przekazywane Komisji" - czytamy na stronach Komisji Europejskiej.

Podczas okresowego badania technicznego diagnosta będzie miał obowiązek sczytać te dane. Choć obecnie służą one głównie statystyce i weryfikacji deklaracji producentów, w przyszłości mogą stać się podstawą do naliczania opłat emisyjnych opartych na faktycznym spalaniu.

Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków

Koniec "turystyki licznikowej"

Z kolei zintegrowanie krajowych rejestrów pojazdów, takich jak polski CEPiK, z unijną platformą MOVE-HUB ma ukrócić proceder cofania liczników przy imporcie samochodów.

Według planowanych przepisów diagnosta w Polsce będzie mógł sprawdzić przebieg auta zapisany w bazach Niemiec, Belgii czy Holandii. Dane o przebiegu będą pobierane automatycznie z unijnej chmury, co sprawi, że cofanie licznika "na granicy" stanie się praktycznie niemożliwe.

Przeglądy za granicą

Kierowcy podróżujący po Europie zyskają nowe możliwości. Jeśli ważność przeglądu skończy się podczas pobytu w innym kraju UE, nie trzeba będzie wracać do Polski.

Nowe przepisy będą mogły umożliwić wykonanie tymczasowego badania technicznego w lokalnej stacji diagnostycznej za granicą. Otrzymane zaświadczenie będzie ważne przez 6 miesięcy i pozwoli spokojnie wrócić do kraju bez ryzyka mandatu.

W drugiej połowie 2025 r. Rada UE odrzuciła natomiast propozycję, by samochody starsze niż 10 lat musiały przechodzić przegląd częściej niż raz w roku. Polska, wraz z kilkoma innymi krajami, sprzeciwiła się tej zmianie. Oznacza to, że dotychczasowe zasady pozostaną bez zmian - po piątym roku eksploatacji samochód osobowy nadal będzie musiał przechodzić przegląd raz w roku.

Zobacz także:
Waldemar Żurek
"Nie zostawimy pokrzywdzonych samym sobie"
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać rozliczając PIT
Pieniądze
Katarzyna Kieli na EEC
"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"
Nazywają siebie "etycznymi cyberwojownikami". Hakerzy z całego świata za darmo wspierają Ukrainę
Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką
Moto
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Nowe problemy Zondacrypto. Pracownicy się boją
Renton Boeing 737 MAX - VDB Photos shutterstock_1467931589_1
Produkcja rośnie, straty maleją. Gigant zaskoczył analityków
Ze świata
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
Tech
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
Ze świata
kalkulator podatki wydatki budzet shutterstock_1523326748
Rozliczenie PIT po terminie. Na co się przygotować?
Pieniądze
przedsiębiorca, biznes, zus, podatki, szef, praca
Piąty taki rok z rzędu. Coraz więcej bankructw
Dla firm
Minister energii Miłosz Motyka
Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać dłużej. Minister energii komentuje
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów euro dla Ukrainy. Zełenski reaguje
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Tech
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
Ze świata
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
Turystyka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
Tech
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Turbulencje na rynku pracy. "Mogą nasilić napięcia"
Centrum Teheranu, Iran
Iran nie reaguje na decyzję Trumpa
Ze świata
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Ze świata
Kolektura Lotto
Padła szóstka w Lotto
Przemysław Rosati
Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko
Stacja paliw
Ceny paliw na stacjach w środę
Sylwester Suszek - zaginiony prezes, założyciel Platformy Bitbay w Warszawie (zdjęcie z 8.07.2018)
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Piotr Szostak
shutterstock_2239909941
150 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica