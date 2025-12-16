Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

"Przepraszamy poszkodowanych". Tysiące kierowców niesłusznie ukaranych

shutterstock_1213390618_1
Główny Inspektorat Transportu Drogowego stawia kolejne fotoradary
Źródło: TVN24
Od 2021 roku w Anglii odnotowano 2650 błędnych aktywacji fotoradarów - poinformowała organizacja National Highways, odpowiedzialna za zarządzanie angielskimi drogami. Policja przeprosiła za zaistniałą sytuację i wstrzymała wystawianie mandatów - podał portal stacji BBC.

Zmienne ograniczenia prędkości stosuje się przede wszystkim na tzw. inteligentnych autostradach (smart motorways). Elektroniczne tablice nad jezdnią wyświetlają aktualny limit (np. 70, 60, 50 lub 40 mph - mil na godzinę) w zależności od natężenia ruchu, korków, wypadków czy robót drogowych. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Zmienne limity prędkości w Anglii

Według ustaleń National Highways od 2021 roku urządzenia rejestrujące działały jednak nieprawidłowo, odnotowując z opóźnieniem zmianę limitu prędkości, co prowadziło do niesłusznego nakładania mandatów. Na przykład informacja na znaku wskazywała, że dopuszczalna jest prędkość 60 mph, podczas gdy kamera aktywowała się powyżej 40 mph i tą - niższą - prędkość uznawała za dopuszczalną.

Błąd dotyczył 154 kamer (spośród 400 działających w całej sieci autostrad), w tym wszystkich kamer zmiennej prędkości na inteligentnych autostradach, a także odcinka drogi A14 między Huntingdon a Cambridge oraz dojazdu z A1 do A14.

Łącznie 2650 błędnych przypadków to mniej niż dwa dziennie - przy ponad sześciu milionach prawidłowych aktywacji kamer w tym samym okresie. Problem objął około 10 procent sieci autostrad i głównych dróg A w Anglii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
Niekonstytucyjne strefy czystego transportu?
Nowe zasady wjazdu do Krakowa. Strefa Czystego Transportu obejmie 60 procent miasta
TVN24
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje

National Highways przeprasza

National Highways przeprosiła za błąd, tłumacząc, że "bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem". Nick Harris, prezes NH, cytowany przez BBC, wyjaśnił, że "kierowcy powinni nadal bezwzględnie przestrzegać wyświetlanych ograniczeń prędkości". - Wszystkie osoby poszkodowane zostaną o tym incydencie poinformowane przez policję - dodał.

Organizacja wprowadziła już tymczasowe rozwiązanie - dodatkowy filtr danych, który pomaga policji odrzucać błędne rejestracje. Nie podano jednak konkretnego terminu trwałego usunięcia problemu.

Tymczasem policja wstrzymała wystawianie mandatów na podstawie danych z kamer zmiennej prędkości do czasu, aż odzyska pełne zaufanie do ich dokładności.

- Przepraszamy wszystkich poszkodowanych. Bezpieczeństwo nigdy nie było zagrożone. Współpracujemy z policją, by w przyszłości nikt nie został niesłusznie ukarany. Kontrola prędkości nadal działa, karani będą tylko ci, którzy naprawdę łamią przepisy - przekazał rzecznik departamentu transportu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Kilian/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AngliaMandaty
Zobacz także:
shutterstock_1981384913_1
Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły
Tech
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja wycofywane z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Tak źle nie było od czterech lat. "Załamał się"
Ze świata
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie
Moto
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
Ze świata
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica