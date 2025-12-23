Logo TVN24
Handel

Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej

Paczki, przesyłki kurierskie
Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło: Reuters
Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrolę tanich przesyłek spoza Unii Europejskiej. Nieprawidłowości stwierdzono w co piątym towarze - najczęściej dotyczyły bezpieczeństwa produktu i oznaczeń.

KAS skontrolowała przesyłki o wartości poniżej 150 euro sprzedawane przez duże platformy internetowe. W efekcie nie dopuściła do obrotu ok. 21 proc. towarów, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole przeprowadzone były we współpracy z Komisją Europejską oraz francuską administracją celną.

Chińskie samochody
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
shutterstock_2360156351
Czy Kanał Panamski przejęli Chińczycy? I czy USA mają prawo go "odebrać"?
Maciej Michałek
W naszej polskiej bańce żyliśmy w przekonaniu, że nas propaganda Chin trochę nie dotyczy. Eksperci przyznają, że to był błąd
"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy
Michał Istel

Zalew tanich produktów spoza UE

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym handlu elektronicznego, w 2024 r. do UE zaimportowano łącznie 4,6 miliarda towarów o niskiej wartości (poniżej 150 euro), co odpowiada około 12 milionom paczek dziennie. Dla porównania, w 2023 r. liczba takich przesyłek wyniosła 2,3 miliarda, a w 2022 r. - 1,4 miliarda.

"Wzrost ten jest w dużej mierze związany z rozwojem sprzedaży prowadzonej przez duże platformy internetowe" - wyjaśniła KAS.

W związku z rosnącą skalą tego zjawiska KAS prowadziła w 2025 r. kontrole dotyczące przesyłek o wartości do 150 euro, sprowadzanych spoza UE.

Nieprawidłowości w przesyłkach

Na początku grudnia kontrolę przeprowadzono jednego dnia w czterech jednostkach terenowych - Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Rzeszowie.

"Kontrole dotyczyły sprawdzenia towarów pod kątem naruszeń przepisów dot. własności intelektualnej, zakazów i ograniczeń (w tym broni). Podjęcie specjalnych działań miało na celu wyeliminowanie takich towarów z rynku. Bardzo ważnym elementem była kontrola towarów pod kątem bezpieczeństwa produktu i przepisów harmonizacyjnych" - przekazała KAS.

Spośród kilkunastu tysięcy przesyłek wytypowano do kontroli fizycznej 1114. W 240 przesyłkach stwierdzono nieprawidłowości.

Spośród kontrolowanych towarów największą grupę stanowiły zabawki, drobna elektronika i artykuły gospodarstwa domowego.

KAS podała, że najczęstsze nieprawidłowości dotyczące kontrolowanych towarów odnosiły się do braku znaku CE, braku wymaganych ostrzeżeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, braku instrukcji użytkowania w języku urzędowym kraju przeznaczenia, a także wad konstrukcyjnych towaru mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika.

"Działania wykazały, że ok. 21 proc. towarów nie spełniało wymagań lub były niebezpieczne" - podkreśliła KAS.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Unia Europejskazakupy przez internetKAS
