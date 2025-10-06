Logo TVN24
Biznes
Nadchodzą kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać

Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Tusk na Radzie Gabinetowej o stanie finansów publicznych
Państwowa Inspekcja Pracy szykuje kontrole, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpowie, gdzie uderzyć. Firmy mogą nie przetrwać fali decyzji inspektorów - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

Jak ustalił "DGP", w przyszłym roku PIP przeprowadzi 200 kontroli celowanych, które mają dotyczyć wyłącznie weryfikacji przestrzegania zakazu zatrudniania pracowników na umowach cywilnoprawnych w warunkach, które faktycznie wskazują na stosunek pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli

Z kraju
Zmiany umów, wyższe kary. Projekt budzi wątpliwości

Zmiany umów, wyższe kary. Projekt budzi wątpliwości

Dla pracownika

Największe spółki na celowniku

Według gazety, wiele wskazuje, że na górze listy podmiotów do kontroli znajdą się największe spółki na rynku.

"Dla nich oznacza to ryzyko jednorazowego przekształcenia setek umów w etaty i konieczność natychmiastowego podniesienia kosztów zatrudnienia" – zauważa cytowana przez "DGP" Joanna Torbé-Jacko, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

"W proces typowania będzie zaangażowany ZUS, który będzie mógł zasugerować, do kogo zapuka inspektor pracy. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do PIP.

Jak dowiedział się "DGP", instytucje już pracują nad rozwiązaniem informatycznym, które pozwoli na wymianę informacji i pierwsze podpowiedzi - podaje dziennik.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

