ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

ZUS poinformował, że "przeliczył 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r.: w 19,5 tys. przypadków (84 proc.) wypłata będzie wyższa, w 3,8 tys. przypadków (16 proc.) przeliczenie nie wpłynęło na wysokość świadczenia".

🎙️Osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, miały mniej korzystny sposób obliczenia emerytury. Ustawodawca zdecydował, by teraz przeliczyć te świadczenia tak, jakby były naliczane w maju. Nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. ZUS przeliczy… — ZUS (@zus_pl) February 4, 2026 Rozwiń

Przekazano, że 98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur. Z kolei renty rodzinne stanowią 2 proc. "Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet (66 proc.) niż mężczyzn (34 proc.)" – poinformował ZUS.

Ponad 200 zł więcej

"Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie" - przekazał urząd.

Przeliczenia są możliwe, ponieważ w latach 2009-2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. Teraz ZUS przyjmuje rozwiązania takie, jak przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzuje świadczenie do dziś.

Zakład podkreślił, że wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r.

