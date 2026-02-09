Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE Źródło: TVN24

Według szacunków resortu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w woj. wielkopolskim do 9,9 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do grudnia wzrosła o 0,6 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim, o 0,4 pkt. proc. w sześciu województwach, o 0,3 pkt. proc. w siedmiu województwach i o 0,2 pkt. proc. w dwóch województwach.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 r. wyniosła 6,0 proc., czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Resort podkreślił, że analogiczny wzrost w styczniu notowano ostatnio w latach 2023-2025.

Wzrost liczy osób zarejestrowanych jako bezrobotni

MRPiPS szacuje, że na koniec stycznia w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,8 tys. osób, czyli o 47 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

"Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu jest zjawiskiem typowym dla tego okresu roku i wynika m.in. z sezonowości zatrudnienia oraz wygasania części umów zawieranych do końca roku. Warto podkreślić, że dynamika wzrostu bezrobocia w styczniu br. była niższa niż w analogicznych miesiącach w latach 2023–2025" - przekazał resort.

Wzrosła z kolei liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy. W styczniu pracodawcy zgłosili 25,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 22,4 proc. więcej niż w grudniu 2025 r.

Stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku

Resort przekazał, że według danych liczonych metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2025 r. wyniosła 3,2 proc. i utrzymała się na stabilnym poziomie. Najniższą stopę bezrobocia w UE według tych danych miały Czechy (3,1 proc.), a drugą Polska i Malta (po 3,2 proc.). Średnia w UE wyniosła 5,9 proc.

"Prognozy wzrostu gospodarczego na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno sprzyjać poprawie sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Wraz z wiosennym ożywieniem w budownictwie i usługach oraz wzrostem aktywności rekrutacyjnej firm można oczekiwać stopniowego odwrócenia sezonowego trendu wzrostu bezrobocia" - podało MRPiPS.

Opracowała Paulina Karpińska

