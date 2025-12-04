Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla pracownika

Coraz mniej Polaków emigruje do tego kraju

norwegia jezioro gory shutterstock_2651482597_1
Bezrobocie w Polsce
Źródło: TVN24
W ciągu ostatnich 10 lat liczba Polaków wyjeżdżających do Norwegii za pracą zmniejszyła się aż o dwie trzecie. Lepsza sytuacja gospodarcza w rodzimym kraju i słaby kurs korony sprawiają, że emigracja zarobkowa do skandynawskiego państwa już nie jest tak atrakcyjna - wynika z badań przeprowadzonych przez norweski uniwersytet OsloMet.

Naukowcy przebadali 300 tys. emigrantów pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których większość stanowili Polacy. Między 2023 a 2024 rokiem do Norwegii przyjechało 30 proc. mniej nowych imigrantów, ale wśród Polaków spadek nowych przyjazdów okazał się najbardziej gwałtowny, a jednocześnie wzrosła dynamika powrotów do kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
Ze świata
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
TVN24
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
Ze świata

Norweskie płace są mniej atrakcyjne

Za jedną z przyczyn, dla której Norwegia nie jest już tak atrakcyjna dla Polaków, badacze wskazali coraz słabszy kurs korony. W ciągu 10 lat norweska waluta straciła wobec złotego ponad 40 proc. wartości. Jednocześnie wzrost płac i siły nabywczej, a także niskie bezrobocie w Polsce sprawiły, że przewaga norweskich płac nie motywuje już do wyjazdu.

Do Polski najczęściej wracają dwie grupy imigrantów. Są to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, które łatwiej znajdują dobre zatrudnienie w Polsce lub innych państwach Unii Europejskiej. Drugą grupę stanowią ci, którzy nie odnaleźli się w Norwegii.

- Nasze badanie wykazało, że brak pracy jest silnym czynnikiem skłaniającym do powrotu. Osoby bez pracy wyjeżdżają z Norwegii znacznie częściej niż ci, którzy ją znaleźli - powiedziała prof. Marianne Toennessen z OsloMet, współautorka badań.

Niedopasowanie społeczne

Prof. Johan Fredrik Rye z uniwersytetu NTNU w Trondheim wskazał dodatkowe przyczyny powrotu Polaków do domu. W jego opinii często wykonują oni pracę wymagającą wysiłku fizycznego za relatywnie niskie wynagrodzenie, a ich szanse na rozwój zawodowy były niewielkie.

- W naszych badaniach konsekwentnie stwierdzamy, że wielu imigrantów zarobkowych czuje się w Norwegii "obywatelami drugiej kategorii". Co prawda, uczestniczą w życiu społecznym, ale nie czują się w pełni zintegrowani - ocenił socjolog.

Polska celem migracji

Badacze z OsloMet twierdzą, że Polska z kraju, który dostarczał atrakcyjnych pracowników, stała się celem dla migrantów zarobkowych. Aby powstrzymać rosnący odpływ Polaków z Norwegii, kluczowe będzie budowanie systemu integracji, który pozwoli przyjezdnym nie tylko pracować, ale także planować pobyt w Norwegii w dużo dłuższej perspektywie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jyora0_0/Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
MigracjePracaRynek pracyNorwegia
Zobacz także:
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Zielone światło dla walki ze śmieciówkami. Inspektorzy z większymi uprawnieniami
Dla pracownika
shutterstock_2360570399
Miliardy w spadku. Rekord pobity
Pieniądze
FaceTime
Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"
Tech
Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki
"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania
TVN24
Jensen Huang
Firma o wartości PKB Niemiec z problemem. Za dużo pieniędzy
Tech
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
Z kraju
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
Tech
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
Tech
Adam Glapiński
Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"
Pieniądze
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
Ze świata
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
Tech
Historia dwóch torebek
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
Z kraju
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
Z kraju
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
Ze świata
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
Pieniądze
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
Tech
Kaucja butelki plastikowe
Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"
Handel
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
Ze świata
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
Ze świata
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
Pieniądze
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
Prawo
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane
Z kraju
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
Z kraju
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
Pieniądze
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Ze świata
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica