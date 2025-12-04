Coraz mniej Polaków emigruje do tego kraju

Bezrobocie w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Naukowcy przebadali 300 tys. emigrantów pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których większość stanowili Polacy. Między 2023 a 2024 rokiem do Norwegii przyjechało 30 proc. mniej nowych imigrantów, ale wśród Polaków spadek nowych przyjazdów okazał się najbardziej gwałtowny, a jednocześnie wzrosła dynamika powrotów do kraju.

Norweskie płace są mniej atrakcyjne

Za jedną z przyczyn, dla której Norwegia nie jest już tak atrakcyjna dla Polaków, badacze wskazali coraz słabszy kurs korony. W ciągu 10 lat norweska waluta straciła wobec złotego ponad 40 proc. wartości. Jednocześnie wzrost płac i siły nabywczej, a także niskie bezrobocie w Polsce sprawiły, że przewaga norweskich płac nie motywuje już do wyjazdu.

Do Polski najczęściej wracają dwie grupy imigrantów. Są to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, które łatwiej znajdują dobre zatrudnienie w Polsce lub innych państwach Unii Europejskiej. Drugą grupę stanowią ci, którzy nie odnaleźli się w Norwegii.

- Nasze badanie wykazało, że brak pracy jest silnym czynnikiem skłaniającym do powrotu. Osoby bez pracy wyjeżdżają z Norwegii znacznie częściej niż ci, którzy ją znaleźli - powiedziała prof. Marianne Toennessen z OsloMet, współautorka badań.

Niedopasowanie społeczne

Prof. Johan Fredrik Rye z uniwersytetu NTNU w Trondheim wskazał dodatkowe przyczyny powrotu Polaków do domu. W jego opinii często wykonują oni pracę wymagającą wysiłku fizycznego za relatywnie niskie wynagrodzenie, a ich szanse na rozwój zawodowy były niewielkie.

- W naszych badaniach konsekwentnie stwierdzamy, że wielu imigrantów zarobkowych czuje się w Norwegii "obywatelami drugiej kategorii". Co prawda, uczestniczą w życiu społecznym, ale nie czują się w pełni zintegrowani - ocenił socjolog.

Polska celem migracji

Badacze z OsloMet twierdzą, że Polska z kraju, który dostarczał atrakcyjnych pracowników, stała się celem dla migrantów zarobkowych. Aby powstrzymać rosnący odpływ Polaków z Norwegii, kluczowe będzie budowanie systemu integracji, który pozwoli przyjezdnym nie tylko pracować, ale także planować pobyt w Norwegii w dużo dłuższej perspektywie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: skib/ams Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Jyora0_0/Shutterstock