Bezrobocie w Polsce. Resort podał dane

ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6 procent. W sierpniu była ona na poziomie 5,5 procent.

Według szacunków przekazanych w poniedziałek przez MRPiPS na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 867,6 tys. bezrobotnych. W porównaniu z sierpniem była to liczba wyższa o 11,35 tys.

Bezrobocie w Polsce

Jak wskazał resort, szacowane bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2025 r. wynosiło o 0,1 pkt proc. więcej niż w sierpniu br. i o 0,6 pkt więcej niż we wrześniu 2024 r.

Stopa bezrobocia pozostała mocno zróżnicowana regionalnie. Najniższe bezrobocie odnotowano w tym czasie w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższe w województwie podkarpackim (9 proc.).

Szacunki MRPiPS okazały się zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w sierpniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,6 proc.

Polska na tle krajów Unii Europejskiej

Resort pracy w komunikacie napisał, że "Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej".

Przekazał przy tym, że stopa stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu 2025 roku - liczona zgodnie z definicją Eurostatu - wyniosła 3,2 proc.

Taki sam wynik miały Czechy. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Malta i Słowenia z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano z kolei w Hiszpanii (10,3 proc.).

Średnia wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro – 6,3 proc.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BezrobocieMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
