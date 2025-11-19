Staż pożarna dostała wezwanie po godzinie drugiej w nocy. Paliło się siedem samochodów osobowych stojących na jednym z parkingów w miejscowości Tyszki-Łabno w powiecie kolneńskim.
Dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP Białystok informuje, że na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.
Na szczęście nie było osób poszkodowanych
- Działania zakończyły się około godziny 3.50. Na szczęście nie było osób poszkodowanych – zaznacza dyżurny.
Auta spłonęły doszczętnie. Młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie mówi, że prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w jednym z pojazdów.
- Nadal to jednak potwierdzamy. Trwają czynności sprawdzające – zaznacza.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: tm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Kolno