Tyszki-Łabno. Na parkingu spłonęło siedem aut Źródło: KP PSP Kolno

Staż pożarna dostała wezwanie po godzinie drugiej w nocy. Paliło się siedem samochodów osobowych stojących na jednym z parkingów w miejscowości Tyszki-Łabno w powiecie kolneńskim.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP Białystok informuje, że na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.

Auta stanęły w płomieniach Źródło: KP PSP Kolno

Na szczęście nie było osób poszkodowanych

- Działania zakończyły się około godziny 3.50. Na szczęście nie było osób poszkodowanych – zaznacza dyżurny.

Auta spłonęły doszczętnie. Młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie mówi, że prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w jednym z pojazdów.

- Nadal to jednak potwierdzamy. Trwają czynności sprawdzające – zaznacza.

W jednym z nich miało dojść do zwarcia instalacji elektrycznej Źródło: KP PSP Kolno