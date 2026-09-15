Białystok Na jednym kole, tuż przed radiowozem. Nagranie Oprac. Tomasz Mikulicz |

Szumowo. Motocyklista jechał na jednym kole wprost przed radiowozem Źródło wideo: KPP Zambrów Źródło zdj. gł.: KPP Zambrów

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Jechał ze znaczną prędkością, a gdy zbliżał się do pustego przejścia dla pieszych podniósł przednie koło i jechał na tylnym. Niebezpieczne zachowanie zauważyli policjanci z nieoznakowanego radiowozu, którzy przejeżdżali przez Szumowo. Motocyklistą był 36-letni mieszkaniec powiatu zambrowskiego. Policjanci zatrzymali mu na trzy miesiące prawo jazdy.

Jechał na jednym kole Źródło zdjęcia: KPP Zambrów

Zabronione w przepisach

"Mężczyzna został również ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 10 punktów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Policja przypomina, że od 3 marca 2026 jazda na jednym kole po drogach publicznych, w strefach zamieszkania i ruchu jest wprost zabroniona w przepisach. Grozi za to mandat od 1,5 tysiąca do nawet pięciu tysięcy złotych oraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące.