Suwałki Tragedia na pasach, kierowca uciekł. Apel policji Oprac. Michał Malinowski |

Potrącił kobietę na pasach i uciekł Źródło wideo: KMP w Krakowie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Tragedia rozegrała się w nocy z soboty na niedzielę w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki z Chłodną w Suwałkach. Mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy.

"Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyznę, a następnie uciekł. Niestety, życia pieszego nie udało się uratować" - podała Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

Policjanci poszukują kierowcy. Weryfikują informacje na jego temat. Zwrócili się do świadków wypadku z prośbą o kontakt pod numerem telefonu 112, 47 714 24 03 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Suwałkach.