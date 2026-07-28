Suwałki
Tragedia na pasach, kierowca uciekł. Apel policji
Tragedia rozegrała się w nocy z soboty na niedzielę w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki z Chłodną w Suwałkach. Mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy.
"Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyznę, a następnie uciekł. Niestety, życia pieszego nie udało się uratować" - podała Komenda Miejska Policji w Suwałkach.
Policjanci poszukują kierowcy. Weryfikują informacje na jego temat. Zwrócili się do świadków wypadku z prośbą o kontakt pod numerem telefonu 112, 47 714 24 03 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Suwałkach.
Źródło: tvn24.pl