Kluczowe fakty:

Z szacunków wynika, że na realizację inwestycji potrzeba 15-20 milionów złotych. W lutym 2024 roku Wody Polskie wysłały do urzędu gminy pismo, z którego wynikało, że nie ma na to pieniędzy unijnych. Burmistrz nie powiedział jednak o tym mieszkańcom, a w listopadzie 2024 roku ogłosił przetarg na dokumentację projektową.

Sprawa wyszła na jaw dopiero niedawno. Burmistrz mówi nam, że do urzędu codziennie przychodzi mnóstwo pism i nie pamięta tego od Wód. Przekonuje, że o pieniądze można starać się również z innych źródeł, a dokumentacja projektowa i tak będzie potrzebna, gdy znajdą się już fundusze.