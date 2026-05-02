Białystok Dachował w rowie, miał ponad dwa promile alkoholu

Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w sobotę (2 maja) przed godziną 9 na trasie z miejscowości Solistówka w kierunku Bargłowa Kościelnego w województwie podlaskim. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego. Pojazdem podróżowało dwóch młodych mężczyzn - 20-letni kierowca i 19-letni pasażer. Oboje zostali przewiezieni do szpitala.

Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie Źródło: Policja Augustów

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie, natomiast pasażer - ponad jeden promil. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

