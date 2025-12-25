Nocny pożar hotelu w centrum miasta

Pożar w Drohiczynie

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie pierwszej w nocy - mówi starszy kapitan Michał Ostrowski ze stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W ogniu stanął hotel w centrum Siemiatycz. - W kulminacyjnym momencie na miejscu było 25 zastępów straży pożarnej z PSP oraz ochotniczej straży pożarnej. Również z okolicznych miejscowości oraz z Białegostoku - relacjonuje strażak.

W ogniu stanął hotel w centrum miasta Źródło: OSP Drohiczyn

Nie ma osób poszkodowanych

Spłonął dach oraz poddasze. W Boże Narodzenie po godzinie 9 trwało jeszcze dogaszanie. Na miejscu było siedem zastępów strażaków. Na szczęście w momencie wybuchu pożaru w hotelu nie było gości. Nikt nie ucierpiał.

Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia oraz szacowanie strat.

Strażacy dostali zgłoszenie o godzinie pierwszej w nocy Źródło: Iras/ Kontakt24

