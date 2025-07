Zamiast ryby wyłowił granat

Sejny (Podlasie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do służb zadzwonił wędkarz, który poinformował o odnalezieniu niewybuchu w jeziorze Pomorze. "Wędkarzowi łowiącemu ryby wpadło do jeziora pudełko z haczykami. Z uwagi na to, że mężczyzna nie był w stanie go wyłowić, użył magnesu. Zdziwił się, gdy zamiast zguby wyciągnął granat" - poinformowała sejneńska policja.

Funkcjonariusze nie spuszczali znaleziska z oczu przez całą noc. Później granat odebrali saperzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Granat zabrano na poligon, gdzie zostanie zneutralizowany.

Policja przypomina: nie dotykajmy, nie przenośmy

Policjanci przypomnieli, że o każdym takim znalezisku należy ich informować. "W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy, by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo" - podkreślili funkcjonariusze.