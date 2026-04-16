Rogóźno. Nagrali pijanego kierowcę Źródło: KPP Tomaszów Lubelski

Policja pojechała na miejsce, bo dostała zgłoszenie w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Chodziło o kierowców, którzy jeżdżą z nadmierną prędkością ulicą Józefowską w miejscowości Rogóźno.

Przed godziną 15 policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Skody. Ten przekroczył bowiem prędkość.

Źródło: KPP Tomaszów Lubelski

Jechał za szybko, nie trzymał toru jazdy

"Na ograniczeniu do 60 km/h kierujący Skodą jechał 86 km/h, czyli o 26 km/h szybciej niż powinien" – pisze w komunikacie młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Na nagraniu nagranym przez policyjny wideorejestrator widać, że kierowca nie trzyma toru jazdy.

Dwa i pół promila alkoholu w organizmie

Okazało się, że 58-letni mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski miał w organizmie dwa i pół promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i odholowali samochód na parking strzeżony.

Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem.

