Balony z papierosami przyleciały w nocy

Pierwsza paczka z papierosami została znaleziona minionej nocy przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Kuźnicy w rejonie miejscowości Kowale. Pogranicznicy zatrzymali 48-letniego obywatela Polski i 29-letniego obywatela Białorusi, którzy przyjechali odebrać nielegalną przesyłkę. Znajdowało się w niej 1,5 tys. paczek papierosów bez wymaganych oznaczeń skarbowych akcyzy.

Kolejne balony i papierosy

Funkcjonariusze z tej samej placówki w poniedziałek rano znaleźli kolejną przesyłkę w rejonie miejscowości Klimówka. "Tym razem paczka, w której znajdowało się trzy tysiące paczek papierosów podczepiona była do dwóch balonów" - czytamy w komunikacie podlaskiej straży granicznej.

Kontrabandę przemycaną balonem w ilości 1,5 tysiąca paczek papierosów przejęli też funkcjonariusze z Placówki SG w Nowym Dworze.

Jak zapowiadają pogranicznicy, zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. "Trwają czynności w celu ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek" – informuje SG.

