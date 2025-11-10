Balony z papierosami przyleciały w nocy

Pierwsza paczka z papierosami została znaleziona minionej nocy przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Kuźnicy w rejonie miejscowości Kowale. Pogranicznicy zatrzymali 48-letniego obywatela Polski i 29-letniego obywatela Białorusi, którzy przyjechali odebrać nielegalną przesyłkę. Znajdowało się w niej 1,5 tys. paczek papierosów bez wymaganych oznaczeń skarbowych akcyzy.
Kolejne balony i papierosy
Funkcjonariusze z tej samej placówki w poniedziałek rano znaleźli kolejną przesyłkę w rejonie miejscowości Klimówka. "Tym razem paczka, w której znajdowało się trzy tysiące paczek papierosów podczepiona była do dwóch balonów" - czytamy w komunikacie podlaskiej straży granicznej.
Kontrabandę przemycaną balonem w ilości 1,5 tysiąca paczek papierosów przejęli też funkcjonariusze z Placówki SG w Nowym Dworze.
Jak zapowiadają pogranicznicy, zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. "Trwają czynności w celu ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek" – informuje SG.
Autorka/Autor: wini
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Straż Graniczna