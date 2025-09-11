Powiat bielski. Laboratorium metamfetaminy zlikwidowane. Policja zatrzymała czterech Meksykanów (27.09.2024) Źródło: CBŚP

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ale szybko - ze względu na wagę i charakter sprawy - zostało ono przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku i to ona skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia.

Na razie nie ma jeszcze terminu rozpoczęcia procesu. Zatrzymani Meksykanie przebywają obecnie w areszcie.

Znaleziono blisko 120 litrów płynnego narkotyku Źródło: CBŚP

Trzech zatrzymali na gorącym uczynku, jednego po pościgu

Na trop działalności narkotykowej prowadzonej w Podlaskiem wpadli policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Wytypowali miejsce na obrzeżach miejscowości Orla w powiecie bielskim, gdzie miały być produkowane narkotyki. Najpierw miejsce to obserwowali, a potem wraz z policjantami z Bielska Podlaskiego znaleźli na tej posesji nielegalne laboratorium metamfetaminy.

Tam we wrześniu zeszłego roku zatrzymano na gorącym uczynku trzech mężczyzn narodowości meksykańskiej, a czwartego po krótkim pościgu. Oskarżeni mają od 42 do 50 lat.

Laboratorium mieściło się na obrzeżach wsi Źródło: CBŚP

Czarnorynkowa wartość narkotyków przekracza 7 mln zł

Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (do której należały też inne, nieustalone osoby) oraz produkcji - we wrześniu 2024 roku - znacznej ilości narkotyków.

Na posesji znaleziono blisko 120 litrów metamfetaminy, urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 7 mln zł.

Grozi im do 20 lat więzienia

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zarówno sprzęt użyty w tym laboratorium, jak i odczynniki chemiczne były kupione w sklepach stacjonarnych i internetowych, a posesja została wynajęta za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych, bez nawiązywania bezpośredniego kontaktu z jej właścicielem.

Oskarżonym grozi do 20 lat więzienia i do ponad 1 mln zł grzywny. Mężczyźni po postawieniu zarzutów nie zaprzeczali co prawda, że brali udział w tym przestępstwie, ale umniejszali swój udział i rolę w procederze. Niektórzy twierdzili wręcz, że zostali do tego zmuszeni.

Trafili do aresztu Źródło: CBŚP