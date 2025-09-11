Logo strona główna
Białystok

Meksykanie i laboratorium metamfetaminy na podlaskiej wsi. Jest akt oskarżenia

Zabezpieczono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Powiat bielski. Laboratorium metamfetaminy zlikwidowane. Policja zatrzymała czterech Meksykanów (27.09.2024)
Źródło: CBŚP
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec czterech obywateli Meksyku, którzy zostali zatrzymani na obrzeżach wsi Orla (Podlaskie). W istniejącym tam laboratorium wytwarzana była metamfetamina na dużą skalę. Policja znalazła tam blisko 120 litrów narkotyków.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim, ale szybko - ze względu na wagę i charakter sprawy - zostało ono przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku i to ona skierowała do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia.

Na razie nie ma jeszcze terminu rozpoczęcia procesu. Zatrzymani Meksykanie przebywają obecnie w areszcie.

Znaleziono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Znaleziono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Źródło: CBŚP

Trzech zatrzymali na gorącym uczynku, jednego po pościgu

Na trop działalności narkotykowej prowadzonej w Podlaskiem wpadli policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP. Wytypowali miejsce na obrzeżach miejscowości Orla w powiecie bielskim, gdzie miały być produkowane narkotyki. Najpierw miejsce to obserwowali, a potem wraz z policjantami z Bielska Podlaskiego znaleźli na tej posesji nielegalne laboratorium metamfetaminy.

Tam we wrześniu zeszłego roku zatrzymano na gorącym uczynku trzech mężczyzn narodowości meksykańskiej, a czwartego po krótkim pościgu. Oskarżeni mają od 42 do 50 lat.

Laboratorium mieściło się na obrzeżach wsi
Laboratorium mieściło się na obrzeżach wsi
Źródło: CBŚP

Czarnorynkowa wartość narkotyków przekracza 7 mln zł

Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (do której należały też inne, nieustalone osoby) oraz produkcji - we wrześniu 2024 roku - znacznej ilości narkotyków.

Na posesji znaleziono blisko 120 litrów metamfetaminy, urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 7 mln zł.

Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza

Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza

WARSZAWA
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych

Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych

WARSZAWA

Grozi im do 20 lat więzienia

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zarówno sprzęt użyty w tym laboratorium, jak i odczynniki chemiczne były kupione w sklepach stacjonarnych i internetowych, a posesja została wynajęta za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych, bez nawiązywania bezpośredniego kontaktu z jej właścicielem.

Oskarżonym grozi do 20 lat więzienia i do ponad 1 mln zł grzywny. Mężczyźni po postawieniu zarzutów nie zaprzeczali co prawda, że brali udział w tym przestępstwie, ale umniejszali swój udział i rolę w procederze. Niektórzy twierdzili wręcz, że zostali do tego zmuszeni.

Trafili do aresztu
Trafili do aresztu
Źródło: CBŚP
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

