O poranku poszła do lasu i zobaczyła drzewo z lodowymi włosami

- Leśnicy obserwują przyrodę codziennie. Niektórzy przejdą obok takich drobnostek obojętnie, bo wolą obserwować ptaki czy zwierzęta. A są tacy, którzy chętniej przyglądają się roślinom i grzybom. Należę do tej drugiej grupy. Dotychczas widziałam lodowe włosy dwa razy i to skłoniło mnie do poszukania dalszych informacji na ten temat. Okazuje się, że u wielu osób wzbudzało to ciekawość - dodaje.