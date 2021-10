Włamał się do baru, przygotował sobie kebaba i zjadł

Zgłoszenie o włamaniu kolneńscy policjanci otrzymali w piątek 24 września. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca wszedł przez okno do budynku, a następnie, niszcząc płyty gipsowe, dostał się do lokalu gastronomicznego.

Kebab na miejscu

Na nagraniu i stopklatkach udostępnionych przez policję widać jak włamywacz krząta się po lokalu, a potem opuszcza go z siatkami pełnymi towaru. Po wyjściu na zewnątrz złodziej musiał zbierać jeszcze napoje z ziemi po tym, jak wypadły mu z ręki.

Przeglądając nagrania monitoringu policjanci rozpoznali 17-latka, znanego im już z wcześniejszych konfliktów z prawem. Trzy dni później chłopak został zatrzymany i trafił do aresztu. Zgromadzone dowody pozwoliły przedstawić mu zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia.