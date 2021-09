Mimo stanu wyjątkowego, można przyjechać na odpust do sanktuarium przy granicy z Białorusią

Grupy pielgrzymkowe mają się zgłaszać do komendanta Straży Granicznej

Zapewnia, że podczas ewentualnej kontroli policji wystarczy powiedzieć funkcjonariuszom, że jedzie się do kościoła lub na uroczystości religijne. - Policja przepuści pielgrzymów. Natomiast jeśli chodzi o grupy zorganizowane, to organizatorzy powinni zgłosić się do komendanta Straży Granicznej w Kodniu. On przekaże policji, że jedzie pielgrzymka i policjanci również ją przepuszczą - tłumaczy kapłan.