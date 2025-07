Bez przemówień, tylko z modlitwą. Upamiętnili ofiary mordu w Jedwabnem

Jedwabne. Modlili się przy pomniku tragicznego wydarzenia sprzed 84 lat Źródło: TVN24

W Jedwabnem (Podlaskie) upamiętniono rocznicę mordu Żydów, do którego doszło 10 lipca 1941 roku. Przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed 84 lat, odmówiono modlitwę za zmarłych. Zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonali Polacy z inspiracji Niemców.

W uroczystościach, które zorganizowała Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, biorą udział m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, przedstawiciele ambasady Izraela w Polsce, MSZ, naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Odczytano listę imion i nazwisk przedwojennych żydowskich mieszkańców

Michael Schudrich powiedział krótko do zebranych, że "jesteśmy tutaj tradycyjnie - modlić (się) i żałować, płakać".

Nie było żadnych przemówień. Zgromadzeni wspólnie się modlili. Jak co roku była to ekumeniczna modlitwa. Odczytano listę imion i nazwisk przedwojennych żydowskich mieszkańców Jedwabnego. W jednym czasie różne osoby odczytywały różne imiona i nazwiska, tworząc swoisty wielogłos. Złożono kwiaty.

W Jedwabnem są także obecne środowiska narodowe. Na działce w pobliżu miejsca pamięci ustawiły one scenę, a na niej ołtarz. Zgromadzone w tym miejscu osoby trzymają polskie flagi, a także transparenty m.in.: "Dokończmy ekshumację... Prawda nas wyzwoli", "Nie przepraszam za Jedwabne, niech przeproszą sprawcy. Chcemy prawdy = ekshumacji".

- Byłem przy pierwszym otwarciu tego pomnika. Po tym, jak wyszła na jaw okrutna prawda o tych wydarzeniach, a to są rzeczy, o których wszyscy miejscowi wiedzieli. Zauważyłem, że wzrasta agresja i liczba osób, które protestują przeciw obchodom. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie. Jestem zarówno w tych miejscach, gdzie Niemcy zabili Polaków, jak i w tych miejscach gdzie Polacy zabili Żydów - powiedział, przed kamerą TVN24, jeden z uczestników obchodów

Zgodnie z ustaleniami IPN zginęło co najmniej 340 osób

Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez IPN 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem grupa polskiej ludności zamordowała co najmniej 340 żydowskich sąsiadów. Większość - kobiety, mężczyźni i dzieci - została spalona żywcem w stodole. W ocenie IPN zbrodnia została dokonana z niemieckiej inspiracji (liczni przesłuchani świadkowie wskazali na przybyłych w tym dniu do Jedwabnego umundurowanych Niemców), ale - jak podawał Instytut w komunikacie z lipca 2002 roku o końcowych ustaleniach śledztwa - jej wykonawcami było co najmniej 40 polskich mieszkańców Jedwabnego i okolic.

IPN umorzył śledztwo w 2003 roku. Uzasadnił wówczas, że nie udało się znaleźć wystarczających dowodów na udział w mordzie osób innych niż osądzone za to już po II wojnie światowej.

