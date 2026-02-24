275 pakunków ukrytych w ciężarówce. Ich wartość to blisko 5,7 miliona złotych

Budzisko. Zatrzymali Białorusina, który przewoził ponad 111 kilogramów haszyszu Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku strażnicy graniczni i funkcjonariusze celni zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki z częściami do maszyn.

"Pojazd został prześwietlony skanerem RTG, a następnie szczegółowo przeszukany. W naczepie funkcjonariusze znaleźli 275 pakunków, w których znajdowało się łącznie ponad 111 kilogramów haszyszu" – czytamy w komunikacie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Znaleźli ponad 111 kilogramów haszyszu Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Trafił do aresztu

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 5,7 mln zł.

Kierowcą ciężarówki był 32-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna usłyszał zarzut przewozu znacznych ilości narkotyków i trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz