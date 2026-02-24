275 pakunków ukrytych w ciężarówce. Ich wartość to blisko 5,7 miliona złotych

W pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku strażnicy graniczni i funkcjonariusze celni zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki z częściami do maszyn.
"Pojazd został prześwietlony skanerem RTG, a następnie szczegółowo przeszukany. W naczepie funkcjonariusze znaleźli 275 pakunków, w których znajdowało się łącznie ponad 111 kilogramów haszyszu" – czytamy w komunikacie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Trafił do aresztu
Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 5,7 mln zł.
Kierowcą ciężarówki był 32-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna usłyszał zarzut przewozu znacznych ilości narkotyków i trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej