Wspinali się na świąteczne ozdoby, jedna z osób święta spędzi w areszcie

Wspinali się na świąteczne ozdoby

Operator miejskiego monitoringu zobaczył, że na ozdoby świąteczne w centrum Białegostoku wspina się grupa osób. O zajściu został poinformowany dyżurny komendy miejskiej policji, który wysłał patrol.

Jeden zatrzymany, dwóch pouczonych

"Młodzi ludzie tłumaczyli, że chcieli zrobić sobie zdjęcia. Podczas sprawdzenia w systemach policyjnych okazało się, że jedna z tych osób była poszukiwana. Mężczyzna ma do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu. Został zatrzymany" - podała w komunikacie podlaska policja.

Pozostała dwójka za swoje zachowanie została pouczona.

