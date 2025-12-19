Wspinali się na świąteczne ozdoby, jedna z osób święta spędzi w areszcie

Operator miejskiego monitoringu zobaczył, że na ozdoby świąteczne w centrum Białegostoku wspina się grupa osób. O zajściu został poinformowany dyżurny komendy miejskiej policji, który wysłał patrol.
Jeden zatrzymany, dwóch pouczonych
"Młodzi ludzie tłumaczyli, że chcieli zrobić sobie zdjęcia. Podczas sprawdzenia w systemach policyjnych okazało się, że jedna z tych osób była poszukiwana. Mężczyzna ma do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu. Został zatrzymany" - podała w komunikacie podlaska policja.
Pozostała dwójka za swoje zachowanie została pouczona.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Podlaska policja