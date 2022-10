Przez cały styczeń zajęcia na białostockim uniwersytecie będą odbywały się zdalnie

- Rok akademicki się zaczął, wydziały już podporządkują się temu, żeby w styczniu było troszeczkę wolnego, więc jest to decyzja nieodwołalna – powiedział we wtorek dziennikarzom rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski, który wziął udział w odsłonięciu muralu Jerzego Giedroycia w Bibliotece Uniwersyteckiej.

"Zakładam, że to przypadek jednoroczny"

- Zakładam, że to sytuacja wyjątkowa, że to jest przypadek jednoroczny (...). Nie ma innego wyjścia w tej sytuacji, myślę, że jest to najmniejszy koszt, jaki możemy ponieść, żeby zajęcia były w miarę dobrze skonstruowane – dodał.

Szukanie oszczędności

- Papier podrożał o 300 procent, poligrafia mniej więcej tyle samo, nie mówię już, ile podrożały preparaty (...). Wszystko drożeje co najmniej kilkadziesiąt procent rocznie, a na to środków nie ma, więc oszczędzać będziemy na wszystkim - wskazał rektor białostockiej uczelni.

- Tylko trzeba pamiętać, że my mamy umowę podpisaną do końca przyszłego roku na starych cenach, więc to tylko koszty przesyłów, opłat stałych. Jeśli by się okazało, jak w przypadku niektórych uczelni, że firmy energetyczne wypowiadają umowy, podpisują nowe, to jest już wzrost 600-700 procent – dodał.