Uciekł z pokoju przesłuchań w prokuraturze, jest wyrok

Wyskoczył przez okno w prokuraturze

Chciał dla siebie trzech lat pozbawienia wolności

Oskarżony i jego obrońca chcieli kary możliwie łagodnej. Mężczyzna twierdził, że za wszystkim stało jego uzależnienie od narkotyków. Przed zamknięciem przewodu sądowego złożył oświadczenie o chęci - jak to ujął - samoukarania, chciał trzech lat więzienia. Sąd takiego wniosku o dobrowolne poddanie się karze jednak nie uwzględnił; formalnie można go bowiem było złożyć jedynie na początku procesu - do czasu zakończenia składania wyjaśnień przez oskarżonego.

Co do winy nie ma wątpliwości

Mimo nieuwzględnienia wniosku, sąd okręgowy ocenił, że propozycja prokuratury jest zbyt surowa i orzekł nieprawomocnie karę łączną trzech lat więzienia. - Nie było żadnych wątpliwości co do popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu czynów - mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Beata Brysiewicz. Wyjaśniała, że przy rozboju z użyciem noża nie miało znaczenia przekonanie ekspedientki w sklepie, czy nóż może być rzeczywiście użyty. - Samo wyciągnięcie noża już powoduje, że człowiek staje się zagrożony - dodała.

Przy uzasadnieniu kary za tzw. samouwolnienie się (ucieczkę z przesłuchania) przypominała wyjaśnienia oskarżonego, że - wykorzystując to, iż sam został w pokoju przesłuchań - otworzył on okno i wyskoczył na zewnątrz.

Sędzia Brysiewicz przyznała, że rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia to jedno z najpoważniejszych przestępstw karnych, ale zaznaczyła, iż sąd ma możliwość miarkowania kary, by ją indywidualizować. I mówiła, że co prawda zachowanie sprawcy "było jak najbardziej naganne i nie znajdujące usprawiedliwienia", ale nie był on na tyle agresywny, by konieczna była kara w górnych granicach ustawowego zagrożenia (sprawcy groziło do 12 lat więzienia); podobnie oceniła karę za ucieczkę z przesłuchania.