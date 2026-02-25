Logo strona główna
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Były funkcjonariusz BOR z zarzutami

Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Prokuratura wraca do wypadku byłej premier Beaty Szydło. Wezwanych będzie dziewięć osób (11.02.2026)
Źródło: TVN24
Składanie fałszywych zeznań zarzuca Prokuratura Regionalna w Białymstoku byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu. Zarzuty mają usłyszeć kolejne osoby - siedmioro byłych i obecnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (dawniej Biura Ochrony Rządu) oraz jedna osoba cywilna. Chodzi o wypadek byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu.

Pierwszej osobie - byłemu funkcjonariuszowi BOR - Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku premier Beaty Szydło, do którego doszło w Oświęcimiu w 2017 roku. Zarzuca mu składanie fałszywych zeznań.

To wyłączony wątek tego śledztwa. Dotyczy składania fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy dawnego Biura Ochrony Rządu.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel

Przesłuchanie w trybie niejawnym

"Na tym etapie postępowania prokuratura nie informuje o postawie procesowej podejrzanego z uwagi na to, iż przesłuchanie nastąpiło w trybie niejawnym" - poinformował w krótkim komunikacie prokurator Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

W kolejnych dniach (czynności mają zakończyć się w marcu) śledczy zamierzają przedstawić zarzuty kolejnym ośmiu osobom, w tym siedmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom SOP (dawne BOR) i jednej osobie cywilnej. Po zakończeniu tych czynności mają być udzielane bardziej szczegółowe informacje dotyczące zakresu prowadzonego śledztwa.

Wypadek z udziałem kolumny rządowej i Fiata Seicento

We wszczętym wiosną ubiegłego roku śledztwie prokuratorzy badają m.in., czy w latach 2017-2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 roku, z udziałem aut z kolumny rządowej i Fiata Seicento, w wyniku którego pasażerowie jednego z tych samochodów oraz ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń. Trzeci wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań - w charakterze świadków - przez ówczesnych funkcjonariuszy BOR co do okoliczności wypadku.

Wypadek Szydło. Wezwali funkcjonariuszy SOP

Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Polska

Kierowca Seicento winny, postępowanie warunkowo umorzono

Jak podawała białostocka prokuratura, wszczynając swoje śledztwo, chodzi o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej; zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W śledztwie krakowskiej prokuratury kierowca Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

W połowie marca 2018 roku krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 roku sąd ten uznał, że kierowca Fiata jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy.

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Prokuratura do niego nie dotarła. Relacja świadka wypadku Szydło
Prokuratura do niego nie dotarła. Relacja świadka wypadku Szydło

Polska
Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Grygiel

