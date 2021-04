"Gdybym nie zahamował, wjechałby prosto we mnie". Rowerem wcisnął się między samochody

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę w Białymstoku. Rowerzysta wjechał na skrzyżowanie i przejechał pomiędzy dwoma samochodami. Nagranie ze zdarzenia dostaliśmy na Kontakt 24.

Film przesłał nam Reporter 24, pan Michał. Jak opowiada, do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 15 w Białymstoku. Na nagraniu widać, jak wjeżdża on na skrzyżowanie przy zielonym świetle. Zarówno pan Michał, jak i jadący przed nim kierowca są ustawieni na pasie do skrętu w lewo. W pewnym momencie z prostopadłej drogi zjeżdża rozpędzony rowerzysta i przecina drogę pomiędzy prawidłowo jadącymi samochodami.