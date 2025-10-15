Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Rodzina wybierała się na lody, ojciec potrącił raczkujące dziecko. Decyzja sądu

Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Boćki
Źródło: Google Earth
Rodzina mieszkająca w Boćkach wybierała się na lody z dziećmi. Ich ojciec postanowił podjechać samochodem bliżej domu, gdy ruszył, potrącił swojego 10-miesięcznego, raczkującego synka. Sąd Okręgowy w Białymstoku zastosował w środę nadzwyczajne złagodzenie kary dla ojca. Podkreślił, że okoliczności wypadku były wyjątkowe, a strata dziecka to przeżycie traumatyczne.

Jesienią ubiegłego roku przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim zapadł nieprawomocny wyrok ośmiu miesięcy więzienia dla ojca za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka.

Sąd odwoławczy, który zajmował się apelacją obrońcy, zgodził się z przyjętą kwalifikacją prawną i oceną dowodów, ale uznał, iż należy w tym przypadku nadzwyczajnie karę złagodzić. Skazał mężczyznę na 2 tysiące zł grzywny. Wyrok jest prawomocny.

Chciał podjechać bliżej domu

Wypadek miał miejsce pod koniec sierpnia 2023 roku na posesji w Boćkach. Z ustaleń śledczych wynikało, że rodzina wybierała się na lody z dziećmi. Ich ojciec postanowił podjechać samochodem bliżej domu z dalszej części podwórka, by rodzina mogła wygodnie wsiąść. Gdy ruszył, poczuł uderzenie; wysiadł i zobaczył, że potrącił swoje 10-miesięczne dziecko, które - raczkując - niezauważone przez nikogo wyszło z domu na posesję.

44-letni wówczas ojciec zawiózł syna, który doznał bardzo poważnych obrażeń, do punktu pomocy medycznej w Boćkach. Do maluszka wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reanimacja dziecka nie przyniosła jednak efektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybierali się na lody, zginął 10-miesięczny chłopiec. Obrońca skazanych ojca i dziadka złożył apelację

Wybierali się na lody, zginął 10-miesięczny chłopiec. Obrońca skazanych ojca i dziadka złożył apelację

Mieli jechać na lody. Ojciec potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Wyrok zapadł też wobec dziadka

Mieli jechać na lody. Ojciec potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Wyrok zapadł też wobec dziadka

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Oceniła, że nie zachował on należytej ostrożności podczas manewrowania samochodem i nie upewnił się, czy nikogo nie ma w pobliżu dużego, terenowego auta.

Obrona w apelacji chciała uniewinnienia. Sąd odwoławczy uznał, że nie ma podstaw do uniewinnienia, nie zgodził się też z linią obrony, iż to żona powinna była opiekować się dzieckiem w tym czasie. Ale jednocześnie sąd okręgowy uznał, że - jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Dorota Niewińska - sąd pierwszej instancji sięgnął po „nieadekwatnie nadmierną reakcję prawno-karną”.

Okoliczności wypadku wyjątkowe

Jak mówiła, okoliczności wypadku były wyjątkowe; podkreślała, że o ile sprawca powinien był je przewidzieć, to była to jednak sytuacja tak nietypowa, że owe okoliczności „uszły jego uwadze”. Sędzia podkreśliła, że oskarżony stracił dziecko, co jest dla niego sytuacją „bardzo wysoce traumatyczną”.

I zaznaczyła, że wymierzenie mu w takiej sytuacji kary ośmiu miesięcy więzienia nie było celowe, a biorąc pod uwagę jego świadomość, iż spowodował nieumyślnie śmierć swojego dziecka, rozmiar jego cierpień nie uzasadnia konieczności zastosowania więzienia po to, by kara odniosła skutek.

- Zapewne też względy społecznego oddziaływania kary, wobec okoliczności sprawy, nie wymagają surowego ukarania oskarżonego. Dlatego sąd okręgowy uznał, iż wobec oskarżonego spełniły się przesłanki do skorzystania z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary - dodała sędzia Niewińska.

W tej samej sprawie oskarżony był również dziadek dziecka. Prokuratura zarzuciła mu utrudnianie śledztwa, tworzenie fałszywych dowodów i nakłanianie rodziców dziecka do przedstawienia policji nieprawdziwej wersji wypadku; powodem takich działań miały być obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jego synowi.

Sąd pierwszej instancji również i jego skazał nieprawomocnie na osiem miesięcy więzienia. Na początku tego roku, czyli po tym nieprawomocnym wyroku sądu rejonowego, mężczyzna zmarł. W związku z tym wyrok wobec niego został uchylony, a postępowanie karne umorzone przez sąd odwoławczy.

Autorka/Autor: //tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com

Udostępnij:
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
METEO
Niemieccy żołnierze w Calw
Przywrócenie służby wojskowej w Niemczech? Spór dzieli rząd
Świat
Zaginiony Petros Krommidas
Zaginął pół roku temu, wciąż może wygrać wybory
Ewa Żebrowska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
METEO
ABW
Pieniądze dla ABW i Agencji Wywiadu. Sprzeciw speckomisji wobec rządowej propozycji
Robert Zieliński
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
WARSZAWA
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Śródmiejscy radni zaopiniowali pilotaż nocnej ciszy alkoholowej
WARSZAWA
Bojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
FAŁSZBojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
Zuzanna Karczewska
Doprowadzenie duchownego
Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany
Katowice
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
METEO
imageTitle
Skompromitowali się z Wyspami Owczymi. Prezes powiedział dość
EUROSPORT
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
WARSZAWA
imageTitle
Paradoks eliminacji. Wysoka porażka będzie w ich interesie
EUROSPORT
Pete Hegseth
Hegseth: jeśli wojna się nie skończy, USA podejmą niezbędne kroki
Świat
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
BIZNES
imageTitle
Majchrzak gra o ćwierćfinał w Sztokholmie
RELACJA
napoje energetyczne
"Energetyki" nie dla dzieci. Ustawowy zakaz znów w Sejmie
Piotr Wójcik
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
"Dziecko, początkowo zdrowe, traci wszelkie funkcje". Przełom w leczeniu rzadkiej choroby
Zdrowie
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Byk stratował kobietę, nie przeżyła
Kielce
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Jak powiedział do mnie Pete Hegseth..."
Kobieta od 27 lat nie wychodziła z domu
Została skreślona z listy uczniów, 27 lat nie wychodziła z domu
Małgorzata Goślińska
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
BIZNES
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
BIZNES
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
BIZNES
"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025
"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025
Andrzej Michalski podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej
Polak podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej
Świat
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
METEO
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica