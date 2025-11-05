Dziewczynka w piżamie sama na przystanku. Na palcach pokazała, ile ma lat. Nikt nie zgłosił jej zaginięcia

Do zdarzenia doszło w Białymstoku Źródło: Google Earth

Dziecko w środę rano zauważył mężczyzna, który przyszedł na przystanek autobusowy przy ulicy Palmowej w Białymstoku. Policjanci zgłoszenie dostali o godzinie 5.30.

- Dziewczynka policjantom na palcach pokazała, że ma trzy i pół roku, została przewieziona do szpitala - przekazał nam młodszy inspektor Tomasz Krupa, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dotarli do matki

Jak dodał Krupa, nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka. Po godzinie 8 rano policjanci poinformowali, że dotarli do matki dziewczynki na podstawie własnych ustaleń. Jak się okazało, drzwi do mieszkania były uchylone, a kobieta spała. Była trzeźwa.

Dziecko przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

