CPK nie będzie już budowany na krzywdzie ludzkiej, jak próbowało to robić PiS - mówiła w "Kawie na ławę" w TVN24 Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do nowej koncepcji tego projektu zaprezentowanej przez rząd. - Zrezygnowaliśmy ze szprych, które dzieliły społeczeństwo - dodał Tomasz Trela z Lewicy. Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta ocenił, że działania podjęte przez obecny rząd to jest "krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający". - Martwi nas, że to będzie projekt ograniczony - mówił europoseł PiS Tobiasz Bocheński.