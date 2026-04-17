Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
25 lat TVN24

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
"Pokażemy całą naszą telewizyjną kuchnię"
Źródło: TVN24
Z okazji 25-lecia wychodzimy z budynku przy Wiertniczej i jedziemy prosto do was w całym kraju. Pierwszy przystanek już w tę sobotę - Siemiatycze na Podlasiu. Od rana w Siemiatyckim Domu Kultury będziecie mogli spotkać się między innymi z Joanną Kryńską, Radosławem Mrozem i Mają Popielarską.

To w gmachu przy ulicy Wiertniczej na co dzień bije serce TVN24. W nim powstają programy informacyjne i stąd do państwa mówią nasi dziennikarze. W związku z naszymi 25. urodzinami już w najbliższą sobotę to się zmieni, bo teraz my jedziemy do was - ruszamy w naszą trasę urodzinową! Pakujemy się i jedziemy! Świętowanie 25-lecia TVN24 zaczynamy na Podlasiu. Pierwszy przystanek: Siemiatycze.

- Jestem wyjątkowo wzruszona, bo to miejsce, w którym się urodziłam. To jest piękne miasto, piękny kawałek Polski. Jeśli ktoś jeszcze na Podlasiu nie był, to musi odwiedzić Siemiatycze. Jest świetna okazja na to w najbliższą sobotę - powiedziała dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska.

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę po Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę po Polsce

Polska

Obiecujemy, że będzie się działo! W Siemiatyczach przywitają państwa między innymi Joanna Kryńska i Radosław Mróz, dla którego Podlasie to po prostu dom, bo jest z Białegostoku.

- Zapytamy, co u państwa słychać, jakie są wasze troski i radości. Będą też od nas atrakcje: pokażemy całą naszą telewizyjną kuchnię, zaprosiliśmy fantastycznych gości, zachwycimy się podlaskim językiem, podlaską kuchnią, kulturą i tym, co w Podlasiu też jest przepiękne, czyli przyrodą - zapowiedział Mróz.

Do Siemiatycz przyjadą nasi dziennikarze, którzy pochodzą z Podlasia i oczywiście ci, którzy tam na co dzień pracują i o tym regionie wiedzą wszystko. - Porozmawiamy z widzami. Pokażemy, jak to jest za kulisami, jak robi się telewizję, jak wygląda najnowocześniejszy w Europie i jeden z najnowocześniejszych na świecie wóz transmisyjny - zapewnił dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski.

- Oczywiście cały program jest przygotowany, ale pamiętajmy, że jesteśmy w newsach, pracujemy w newsach, wywodzimy się z newsów i w momencie, gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego, również jesteśmy na to przygotowani, bo taka jest nasza praca - wyjaśniła szefowa ośrodka regionalnego TVN24 w Białymstoku Anna Borkowska-Minko.

"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
Źródło: TVN24

Co najważniejsze, pogoda ma być gwarantowana, co obiecuje Maja Popielarska, która też w Siemiatyczach będzie. - Jestem szalenie podbudowana, bardzo podekscytowana i nie ukrywam, że trochę stremowana tym debiutem, mimo że to już 25 lat, w co trudno uwierzyć - powiedziała Popielarska. - Bardzo się cieszę na spotkanie z państwem, na to, że będziemy mogli porozmawiać twarzą w twarz - dodała.

Na naszych widzów będziemy czekać w Siemiatyckim Domu Kultury. - Zaczynamy program o godzinie 6, od godziny 8 już będziemy czekać na naszych widzów z kawą, ale oczywiście, jeśli ktoś pojawi się wcześniej, to też zapraszamy. Będziemy tam na pewno do godziny 16 - przekazała wydawczyni TVN24 Martyna Jaszczołt.

TVN24 rusza w trasę po całej Polsce

Nasi widzowie będą mogli nie tylko zobaczyć, jak powstaje program na żywo, ale też wziąć udział w podcaście, porozmawiać z naszymi dziennikarzami i zrobić sobie zdjęcie. - Nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, ale będzie mnóstwo atrakcji dla naszych widzów. Będziecie mogli państwo zobaczyć coś, co na co dzień nie jest na wyciągnięcie ręki. To, co tworzymy w telewizji, te wielkie wozy, świetne ekipy i programy, które przedstawiamy. Pokażemy wam, jak wygląda nasza praca - powiedziała Joanna Kryńska.

Osoby, które tworzą TVN24, są dosłownie z całej Polski. Urodzinowa Trasa "Jesteśmy stąd" to wielkie przedsięwzięcie. Będziemy w całej Polsce, będziemy z państwem i dla państwa i tak do 9 sierpnia - wtedy właśnie mija 25 lat od startu TVN24.

Urodziny TVN24. Tak będziemy je obchodzić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Urodziny TVN24. Tak będziemy je obchodzić

Polska

- Mam nadzieję, że spotkamy się na trasie. Myślę, że to w bliskiej perspektywie nastąpi, ale zostałem zobowiązany do niezdradzania wszystkich szczegółów, dlatego że szykujemy sporo niespodzianek - powiedział dziennikarz TVN24 Radomir Wit. - Gdybyśmy teraz o wszystkim opowiedzieli, to co to by były za niespodzianki - dodał.

Świętowanie będzie miało sens, jeśli państwo będziecie z nami, a jeśli możemy sobie czegoś życzyć z okazji urodzin, to właśnie takich widzów. - Trasa, w którą ruszamy, jest właśnie o tym. My nie tyle wracamy do korzeni, w swoje strony. Jedziemy podziękować ludziom, którzy od 25 lat są z nami i dla których pracujemy - stwierdziła zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Łukasz Łubian

Źródło: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
TVNTVN24Media
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica