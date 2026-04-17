25 lat TVN24 "Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę

"Pokażemy całą naszą telewizyjną kuchnię"

To w gmachu przy ulicy Wiertniczej na co dzień bije serce TVN24. W nim powstają programy informacyjne i stąd do państwa mówią nasi dziennikarze. W związku z naszymi 25. urodzinami już w najbliższą sobotę to się zmieni, bo teraz my jedziemy do was - ruszamy w naszą trasę urodzinową! Pakujemy się i jedziemy! Świętowanie 25-lecia TVN24 zaczynamy na Podlasiu. Pierwszy przystanek: Siemiatycze.

- Jestem wyjątkowo wzruszona, bo to miejsce, w którym się urodziłam. To jest piękne miasto, piękny kawałek Polski. Jeśli ktoś jeszcze na Podlasiu nie był, to musi odwiedzić Siemiatycze. Jest świetna okazja na to w najbliższą sobotę - powiedziała dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska.

Obiecujemy, że będzie się działo! W Siemiatyczach przywitają państwa między innymi Joanna Kryńska i Radosław Mróz, dla którego Podlasie to po prostu dom, bo jest z Białegostoku.

- Zapytamy, co u państwa słychać, jakie są wasze troski i radości. Będą też od nas atrakcje: pokażemy całą naszą telewizyjną kuchnię, zaprosiliśmy fantastycznych gości, zachwycimy się podlaskim językiem, podlaską kuchnią, kulturą i tym, co w Podlasiu też jest przepiękne, czyli przyrodą - zapowiedział Mróz.

Do Siemiatycz przyjadą nasi dziennikarze, którzy pochodzą z Podlasia i oczywiście ci, którzy tam na co dzień pracują i o tym regionie wiedzą wszystko. - Porozmawiamy z widzami. Pokażemy, jak to jest za kulisami, jak robi się telewizję, jak wygląda najnowocześniejszy w Europie i jeden z najnowocześniejszych na świecie wóz transmisyjny - zapewnił dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski.

- Oczywiście cały program jest przygotowany, ale pamiętajmy, że jesteśmy w newsach, pracujemy w newsach, wywodzimy się z newsów i w momencie, gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego, również jesteśmy na to przygotowani, bo taka jest nasza praca - wyjaśniła szefowa ośrodka regionalnego TVN24 w Białymstoku Anna Borkowska-Minko.

Co najważniejsze, pogoda ma być gwarantowana, co obiecuje Maja Popielarska, która też w Siemiatyczach będzie. - Jestem szalenie podbudowana, bardzo podekscytowana i nie ukrywam, że trochę stremowana tym debiutem, mimo że to już 25 lat, w co trudno uwierzyć - powiedziała Popielarska. - Bardzo się cieszę na spotkanie z państwem, na to, że będziemy mogli porozmawiać twarzą w twarz - dodała.

Na naszych widzów będziemy czekać w Siemiatyckim Domu Kultury. - Zaczynamy program o godzinie 6, od godziny 8 już będziemy czekać na naszych widzów z kawą, ale oczywiście, jeśli ktoś pojawi się wcześniej, to też zapraszamy. Będziemy tam na pewno do godziny 16 - przekazała wydawczyni TVN24 Martyna Jaszczołt.

TVN24 rusza w trasę po całej Polsce

Nasi widzowie będą mogli nie tylko zobaczyć, jak powstaje program na żywo, ale też wziąć udział w podcaście, porozmawiać z naszymi dziennikarzami i zrobić sobie zdjęcie. - Nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, ale będzie mnóstwo atrakcji dla naszych widzów. Będziecie mogli państwo zobaczyć coś, co na co dzień nie jest na wyciągnięcie ręki. To, co tworzymy w telewizji, te wielkie wozy, świetne ekipy i programy, które przedstawiamy. Pokażemy wam, jak wygląda nasza praca - powiedziała Joanna Kryńska.

Osoby, które tworzą TVN24, są dosłownie z całej Polski. Urodzinowa Trasa "Jesteśmy stąd" to wielkie przedsięwzięcie. Będziemy w całej Polsce, będziemy z państwem i dla państwa i tak do 9 sierpnia - wtedy właśnie mija 25 lat od startu TVN24.

- Mam nadzieję, że spotkamy się na trasie. Myślę, że to w bliskiej perspektywie nastąpi, ale zostałem zobowiązany do niezdradzania wszystkich szczegółów, dlatego że szykujemy sporo niespodzianek - powiedział dziennikarz TVN24 Radomir Wit. - Gdybyśmy teraz o wszystkim opowiedzieli, to co to by były za niespodzianki - dodał.

Świętowanie będzie miało sens, jeśli państwo będziecie z nami, a jeśli możemy sobie czegoś życzyć z okazji urodzin, to właśnie takich widzów. - Trasa, w którą ruszamy, jest właśnie o tym. My nie tyle wracamy do korzeni, w swoje strony. Jedziemy podziękować ludziom, którzy od 25 lat są z nami i dla których pracujemy - stwierdziła zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak.

