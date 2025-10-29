Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"

|
shutterstock_2230435805
Doktor Halszka Witkowska o tym, jak rozpoznać osobę w kryzysie zdrowia psychicznego
Źródło: TVN24+
To temat, wokół którego narosło wiele mitów. To temat, na który boimy się schodzić podczas rozmów, bo definiuje go słowo, które nie chce przejść przez usta. Ale rozmawiać trzeba, bo na szali zawsze jest czyjeś życie. - Nie jest prawdą, że co nas nie zabije to nas wzmocni. Jest odwrotnie. Trudne doświadczenia zostawiają po sobie bliznę, niezagojone rany - powiedziała podczas debaty "Samobójstwo. Życie po stracie" w TVN24+  dr Halszka Witkowska, suicydolog.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Gośćmi Dominiki Ziółkowskiej byli dr Halszka Witkowska, suicydolog, Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Anita Odachowska, autorka podcastu "Po tej stronie" i książki „Być (młodą) wdową” oraz Łukasz Nowak, autor książki "Warto żyć".

OGLĄDAJ: Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś jest na granicy wytrzymałości
pc

Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś jest na granicy wytrzymałości

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Trudne doświadczenia pozostawiają blizny

Dr Halszka Witkowska podkreślała, że próba samobójcza to dramatyczny moment, na który nie składa się jednak pojedyncza chwila, ale całe życie. - Nie jest prawdą, że co nas nie zabije to nas wzmocni. Jest odwrotnie. Trudne doświadczenia zostawiają po sobie bliznę, niezagojone rany. Spada nasza odporność psychiczna. Spada nasza możliwość dopasowania się do trudnej sytuacji. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że nieszczęścia potrafią chodzić parami, ale też czwórkami i piątkami. I bywają takie lata w życiu, że tych problemów robi się po prostu za dużo - mówiła.

Dr Witkowska w swojej pracy naukowej analizuje listy pożegnalne osób, które odeszły w wyniku śmierci samobójczej. Jak mówiła, bardzo często padają w nich określenia takie jak: jestem wyczerpany, rozładowały mi się akumulatory, ja po prostu już nie mam siły dłużej walczyć. W tych słowach często jest też zawarte ogromne poczucie winy.

55 min
"Było wołanie o pomoc, tylko trochę czasu zabrakło". Ofiar jest więcej niż na wojnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Było wołanie o pomoc, tylko trochę czasu zabrakło". Ofiar jest więcej niż na wojnie

TVN24+ Originals

- Osoby w kryzysie mają duże poczucie, że wszystko jest ich winą, że im w życiu nie idzie, że są beznadziejne. Stąd też bierze się to przekonanie, które jest często niezrozumiałe dla otoczenia: jak osoba, która odbiera sobie życie może nie myśleć o swoich bliskich? Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ciemne miejsce, w którym jest człowiek w kryzysie samobójczym, gdzie czuje się beznadziejny, bezwartościowy, gdzie nie pamięta dobrych momentów w swoim życiu, uruchamia myślenie tunelowe. Jest ono skupione na tym, że ten ból psychiczny jest tak ogromny, że nie da się przeżyć kolejnego dnia - wskazywała.

"Chciałem się wyniszczyć"

Przez tak trudne doświadczenia przeszedł w swoim życiu Łukasz Nowak. Jak wspominał w debacie, jako mały chłopiec został porzucony przez swoich rodziców, pozostawiony na wychowaniu u dziadków. Musiał się mierzyć się z łatką ojca alkoholika, a także poniżaniem przez rówieśników, osoby dorosłe, a także niektórych nauczycieli. Wpadł w uzależnienie od alkoholu i narkotyków. W wieku 17 lat był już po drugiej próbie samobójczej.

- Chciałem się wyniszczyć. Przy tych myślach towarzyszyły mi słowa mojego wujka, który powiedział, że zawsze wiedział, że będę taki jak ojciec, ale musi mi pogratulować, bo jestem jeszcze gorszy. Ja zmierzałem do tego, co było mi narzucane. To, co mówili do mnie ludzie, że będę nikim, nic w życiu nie osiągnę. I te słowa za mną szły - mówił Łukasz Nowak.

Łukasz Nowak: cały czas miałem zbroję "twardego mężczyzny"
Źródło: TVN24+

Mężczyzna założył rodzinę, zaczął odnosić sukcesy. Kiedy osiągnął swoje cele, przyszła depresja. Ratunek przyniosła mu rodzina, świadomość, że ma po co i dla kogo żyć. Że potrzebuje terapii i rozmowy.

- Potrzebowałem obecności człowieka, który nie powie do mnie "chłopie ogarnij się, będzie wszystko dobrze" - mówił.. Swoją książkę pisał początkowo jako pamiętnik. Ostatecznie powstała po to, by wspierać ludzi, którzy mierzą się z podobnym kryzysem.

Jak zapobiegać samobójstwom?
Dowiedz się więcej:

Jak zapobiegać samobójstwom?

Fakty

"Nie bójmy się pytać"

Suicydolodzy podkreślają, że osoby w kryzysie samobójczym dają zwykle wcześniej sygnały. Ważne, by ich otoczenie potrafiło je odczytywać.

- Na przykład dziecko się robi bardziej nerwowe, nawet może być agresywne, zaczyna robić problemy w szkole i w domu. Warto zapytać, warto dowiedzieć się co stoi za tym zachowaniem. To, że dziecko na przykład nagle odmawia chodzenia do szkoły, to może być związane z przemocą rówieśniczą. Jeżeli przychodzi kryzys samobójczy, który jest często związany z bezsennością, z zaburzeniami odżywiania, to trudno się skupić - mówiła dr Halszka Witkowska.

- W przypadku osób dorosłych mówimy oczywiście o niechęci do nawiązywania kontaktów, utrzymywania rozmowy. Widzimy bardziej melancholijny nastrój, ta osoba się wycofuje z aktywnego życia społecznego. Ale możemy też zauważyć bardzo dużą różnicę w wyglądzie. Może być tak, że ktoś nagle bardzo schudł, przestał dbać o higienę. Nie bójmy się dopytać, co za tym stoi - radziła Witkowska.

Anita Odachowska przeżyła samobójczą śmierć męża. Jak przyznała w debacie, z biegiem czasu widzi coraz więcej sygnałów, które pojawiały się przed tym kryzysem.

Anita Odachowska: przypominają mi się rzeczy, które zupełnie mi umknęły
Źródło: TVN24+

- Przypominam sobie, że mój mąż cierpiał na bezsenność, że miał depresję, że była choroba alkoholowa. Były problemy z pracą, pojawiła się też choroba organizmu w związku z chorobą alkoholową, co prawdopodobnie dodatkowo wpędzało go w kolejne jeszcze gorsze stany psychiczne. Słyszałam słowa, że bez niego będzie nam lepiej. Ja zawsze się denerwowałam na niego, że nie może tak mówić. Próbowałam namówić męża na terapię, ale niestety on nie chciał tej pomocy - mówiła Anita Odachowska.

Czemu mężczyznom jest trudniej znaleźć pomoc?
Dowiedz się więcej:

Czemu mężczyznom jest trudniej znaleźć pomoc?

Fakty

Potrzebna jest kontynuacja dobrych działań

Dr Halszka Witkowska powiedziała w trakcie debaty, że w Polsce realizowany jest obecnie Krajowy Program Zapobiegania Samobójstwom na lata 2021-2025, który przyniósł bardzo wiele dobrego, chociażby w kwestii prewencji suicydalnej u dzieci. Ekspertka podkreśliła, że bardzo ważne jest to, by te działania miały charakter ciągły. Tymczasem, mimo że kończy się październik, wciąż nie ma jasnej deklaracji co kontynuacji. - Eksperci mają umowy do grudnia w ramach tego programu. Nie wiemy, co się będzie działo dalej - przyznała.

- My pierwszy raz w Polsce mieliśmy (w 2024 roku - red.) spadek liczby samobójstw. Największy, bo aż 19-procentowy spadek zanotowaliśmy w grupie dzieci i młodzieży do 19. roku życia. Trudno nie zauważyć też innych rzeczy, które w ostatnich latach się w Polsce wydarzyły. To nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży, leczenie środowiskowe czy centra zdrowia psychicznego. To projekty, które zaczynają przynosić realne efekty i mam nadzieję, że będą one kontynuowane - podkreśliła dr Halszka Witkowska.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePsychiatria
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Polska
Krzysztof Lach
Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia
Kraków
Luwr
Zatrzymani w sprawie kradzieży w Luwrze częściowo przyznali się do winy 
Świat
imageTitle
Skandal w derbach. Na stadionie pojawił się ogień
EUROSPORT
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
METEO
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Co się wydarzyło? Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
WARSZAWA
Joanna Mucha
Chce zastąpić Hołownię. "Kocham wyzwania"
Polska
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
METEO
Elżbieta Witek
Nowe zadanie dla byłej marszałek
Polska
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Koparka uszkodziła główny wodociąg w mieście
Poznań
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Pogoda na 1 i 2 listopada. Komu będzie bardzo ciepło, a kto będzie potrzebował parasola
METEO
Kierowcy dwóch autobusów zatrzymali pijanego kierowcę
Autobusami zablokowali pijanego kierowcę. Nagranie
Trójmiasto
imageTitle
Koniec kariery? Krychowiak w kadrze na mecz
EUROSPORT
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Ataki na Krymie i w Rosji. Celem rafinerie, cenna broń i oficer sił specjalnych
Świat
Żołnierze USA w Polsce
Grupa Bojowa wraca do domu. "Ta korekta nie zmieni sytuacji bezpieczeństwa w Europie"
Świat
Szymon Hołownia
Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry? Hołownia odpowiada
Polska
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Przewodniczący rady miasta zatrzymany przez CBA
Katowice
detroit general motors shutterstock_2387047647
Wielki producent szykuje zwolnienia
BIZNES
shutterstock_1901254039
Niedobory witaminy C i D mogą skutkować infekcją. Jak chronić się przed infekcją?
Anna Bielecka
imageTitle
Stoch nie może doczekać się igrzysk. "Podniosła chwila"
EUROSPORT
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś jest na granicy wytrzymałości
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił. Przywitał go szpaler
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica