Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych

Kluczowe fakty: Problemy zdrowotne 19-latków sprawiają, że większość z nich nie kwalifikowałaby się do służby wojskowej, tylko do leczenia. Najczęstsze dolegliwości to nadwaga i otyłość oraz nadciśnienie tętnicze.

Taki stan rzeczy to pokłosie zaniedbań. Powszechnym problemem jest zwalnianie dzieci z lekcji wychowania fizycznego. W efekcie 94 procent nastolatków nie potrafi wykonać nawet prostego ćwiczenia.

Co zrobić, aby odwrócić niepokojące trendy? Medyk bojowy uważa, że wzorców należy szukać w innych krajach, na przykład w Szwecji. Postuluje też prowadzenie powszechnych przeszkoleń wojskowych, niezależnie od stanu zdrowia.

Problemy widać już u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Co drugie nie umie skakać przez skakankę. Trzy czwarte nie potrafi kozłować piłki. Dziewięcioro na dziesięcioro nie umie zrobić przewrotu w przód. Połowa... nie umie nawet poprawnie biegać. To dane płynące z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Akademii Wychowania Fizycznego. Te problemy jednak nie kończą się, gdy dziecko staje się nastolatkiem, stojącym u progu dorosłości.