Obalono hipotezę o skutkach bicia dzieci

Bicie dzieci ma na nie wyłącznie negatywny wpływ - wynika z analizy niemal dwustu różnych badań przeprowadzonej przez amerykańskich naukowców. Część akademików sugerowała wcześniej, że konsekwencje kar cielesnych mogą być różne w zależności od państwa i obowiązujących w nim norm kulturowych.

Kluczowe fakty: Naukowcy z New York University (NYU) przeanalizowali 195 różnych badań na temat wpływu kar fizycznych na dzieci.

Obalono hipotezę, że konsekwencje kar cielesnych mogą być różne i zależeć od stopnia ich społecznej akceptacji.

W Polsce bicie dzieci jest zakazane. Podobne przepisy obowiązują też w kilkudziesięciu innych państwach świata.

Gorszy rozwój, słabsze zdrowie fizyczne i psychiczne oraz skłonności do uzależnień – to tylko kilka przykładów skutków stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Jak wykazali naukowcy z New York University (NYU), spektrum konsekwencji jest szerokie, ale wyłącznie negatywne. Wbrew temu, co sugerowali wcześniej niektórzy akademicy, nie zależy też ono także od kontekstu kulturowego – dowodzi opublikowane w poniedziałek w "Nature Human Behaviour" badanie.

W jego ramach naukowcy z NYU przeanalizowali 195 badań opublikowanych w latach 2002-2024. Obejmowały one dane z państw o różnym stopniu rozwoju gospodarczego i o różnym stopniu zamożności. Jak tłumaczy Jorge Cuartas, główny autor badania, "brak danych z krajów o niskim i średnim dochodzie utrudniał dotąd pełne zrozumienie, w jakim stopniu szkody wynikające z kar fizycznych w dzieciństwie są uniwersalne, a w jakim zależne od kontekstu kulturowego".

Bicie dzieci zawsze złe

Cuartas przypomina słowa ekspertów, którzy "sugerowali, że kara fizyczna może wywoływać inne skutki w krajach, gdzie jest bardziej rozpowszechniona lub społecznie akceptowana". Ustalenia jego zespołu przeczą tej hipotezie. Naukowcy nie wykryli pozytywnych skutków kar fizycznych w żadnym z przeanalizowanych badań. Ustalili za to, że bicie dzieci może skutkować gorszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, używaniem substancji psychoaktywnych, pogorszeniem snu, słabymi wynikami w nauce, zaburzeniami językowymi, pogorszeniem funkcji wykonawczych, zaburzeniami umiejętności społeczno-emocjonalnych czy ogólnymi problemami behawioralnymi.

Kary cielesne mogą też prowadzić do rozwoju zaburzeń internalizacyjnych, jak depresja czy wycofanie, bądź eksternalizacyjnych, jak agresja i działania destrukcyjne. Skutkują one również gorszymi relacjami rodzic–dziecko i zmieniają postrzeganie przemocy. Mogą prowadzić do jej akceptacji i stosowania jej przez ofiarę w kolejnych relacjach. Jak mówi prof. Cuartas, "spójność i siła tych wyników sugerują, że kara fizyczna jest w szerokim zakresie szkodliwa dla dzieci i młodzieży".

Do zakazu kar cielesnych wobec dzieci, w tym. m.in. stosowania klapsów, sekretarz generalny ONZ wezwał już w 2006 roku. Od tego czasu 65 krajów na świecie wdrożyło w swoim prawodawstwie całkowite bądź częściowe zakazy takich praktyk. Jednym z nich jest Polska.