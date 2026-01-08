Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Odwrócili piramidę żywienia. Czy naprawdę powinniśmy jeść czerwone mięso i pełnotłusty nabiał?

|
Administracja Trumpa wydała nowe zalecenia żywieniowe dla Amerykanów
Sebastian Dzuła, dietetyk kliniczny był gościem Joanny Kryńskiej
Czerwone mięso, więcej białka, trzy porcje nabiału na dzień, najlepiej pełnotłustego. To część nowych zaleceń dietetycznych dla Amerykanów, które w środę przedstawiła administracja Trumpa. Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia, zaprezentował nową, odwróconą piramidę żywieniową. - Mogło być gorzej - tak nowe zalecenia komentuje w rozmowie z tvn24.pl dr n. o zdr. Damian Parol, dietetyk. Wyjaśnia, co jest w nich dobrego, a na co lepiej uważać.
Kluczowe fakty:
  • Administracja Trumpa opublikowała zapowiadane wcześniej nowe zalecenia dietetyczne dla Amerykanów. "Jedzcie prawdziwą żywność" - apeluje do Amerykanów sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr.
  • Część zaleceń pokrywa się z powszechnie przyjętymi rekomendacjami. Są jednak pewne kontrowersje. Czy naprawdę dla zdrowia powinno się jeść czerwone mięso i pełnotłusty nabiał?
  • Nowe amerykańskie zalecenia dietetyczne uwzględniają też spożywanie większej ilości białka - od 1,2 do 1,6 g na kilogram masy ciała dziennie. Co na to dietetyk?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W środę administracja Donalda Trumpa zaprezentowała nową piramidę żywieniową, wydając zapowiadane wcześniej zmodyfikowane zalecenia dietetyczne dla Amerykanów na lata 2025-2030. Na górze nowej, odwróconej piramidy umieszczono białko, nabiał i zdrowe tłuszcze razem z warzywami i owocami, na dole - produkty pełnoziarniste. Jak podkreśla Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia w administracji Trumpa, kluczowym przesłaniem nowych zaleceń jest to, aby "jeść prawdziwą żywność". Nowe rekomendacje dietetyczne dla Amerykanów częściowo pokrywają się z innymi, dobrze znanymi i potwierdzonymi w nauce zaleceniami. Nie zabrakło jednak kontrowersji.

- Mogło być gorzej - tak wydane w środę zalecenia komentuje w rozmowie z tvn24.pl dr n. o zdr. Damian Parol, dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Jak wyjaśnia, ludzie związani z administracją Trumpa wcześniej sygnalizowali zastrzeżenia do uwzględniania produktów roślinnych w diecie, zwłaszcza do spożywania olejów roślinnych. Nowe zalecenia nie są aż tak radykalne, jak wiele osób się spodziewało. Dr Parol zaznacza też, że obecnie odchodzi się już raczej od piramidy żywieniowej na rzecz talerza zdrowego żywienia, który w sposób bardziej przejrzysty i jasny pokazuje, jakie produkty i w jakich proporcjach powinno się spożywać.

Nowa, odwrócona amerykańska piramida żywieniowa
Nowa, odwrócona amerykańska piramida żywieniowa
Źródło: realfood.gov

Amerykanie zalecają więcej białka

Co jest dobre w nowych zaleceniach? Przede wszystkim, Amerykanie kładą nacisk na białko. Dietetycy i lekarze mówią o nim coraz więcej, ponieważ jest ważne do budowy masy mięśniowej, a także zwiększa uczucie sytości, zmniejszając tym samym apetyt, co pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. - Niektórzy myślą, że im więcej białka, tym większa sytość. Badania w większości jednak tego nie potwierdzają, sugerując, że spożywanie większych ilości białka niż 1,6 g na kilogram masy ciała, nie za bardzo ma sens pod kątem sytości. Dlatego widełki podane w rekomendacjach administracji Trumpa, czyli od 1,2 g do 1,6 g białka, są rozsądne. To więcej niż w większości innych zaleceń żywieniowych, ale moim zdaniem to akurat dobra zmiana - mówi dr Parol.

Dietetyk ma jednak zastrzeżenia do tego, jakie źródła białka rekomenduje Robert F. Kennedy Jr. W nowej amerykańskiej piramidzie żywieniowej przynajmniej wizualnie czerwone mięso umieszczono na górze. Wymieniono je też w tekście wraz z innymi odzwierzęcymi źródłami białka. - W dietetyce raczej nie rekomenduje się spożywania czerwonego mięsa, a na pewno nie w dużych ilościach. Chodzi głównie o to, że zwiększa ono ryzyko rozwoju raka jelita grubego, a także zawiera sporo nasyconych kwasów tłuszczowych, które podnoszą stężenie frakcji LDL cholesterolu, czyli tak zwanego "złego cholesterolu" - wyjaśnia dr Damian Parol. Cieszy go natomiast to, że administracja Trumpa rekomenduje również spożywanie białka roślinnego, wymieniając w swoich zaleceniach między innymi rośliny strączkowe, soję i orzechy.

Soja "głównym winowajcą" chorób jelit, depresji i Hashimoto? Eksperci komentują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Soja "głównym winowajcą" chorób jelit, depresji i Hashimoto? Eksperci komentują

Zuzanna Kuffel

Czy mrożony groszek na szczycie piramidy żywieniowej to pomyłka? Nie. - W internecie można oczywiście trafić na osoby, które uważają, że mrożone produkty tracą wartości odżywcze, ale to zupełnie nie jest prawda. Jak najbardziej można je spożywać - mówi dr Parol. Jak zaznacza, trochę bardziej kontrowersyjna jest kwestia żywności puszkowanej. - Sam jem takie produkty i nie odradzam ich moim pacjentom, ale niektórzy eksperci mają do nich zastrzeżenia, między innymi ze względu na bisfenol A, który może przenikać z puszek do żywności. W moim odczuciu nie jest to jednak realny problem i żywność puszkowana jest elementem zdrowej diety.

Produkty pełnotłuste i łój wołowy

Z zaleceniem spożywania większej ilości białka łączy się kolejna rekomendacja - dotycząca nabiału. Amerykanie rekomendują aż trzy porcje nabiału na dzień, z naciskiem na produkty pełnotłuste i niesłodzone. - Trzy porcje nabiału to dużo, patrząc na inne zalecenia żywieniowe. Produkty pełnotłuste, na przykład żółte sery czy śmietana, raczej nie są rekomendowane, ponieważ przeważnie mają więcej kalorii, co ma znaczenie w walce z otyłością, która w Stanach Zjednoczonych jest problemem o ogromnej skali. Produkty pełnotłuste podnoszą też poziom "złego cholesterolu" - mówi dr Damian Parol.

Dietetyk krytykuje też zalecenie smażenia na łoju wołowym albo maśle. - To zupełnie nie sprzyja zdrowiu i jest sprzeczne z jakimikolwiek rekomendacjami - podkreśla. - Dobrze, że w zaleceniach uwzględniono też tłuszcze roślinne, takie jak orzechy, oliwę z oliwek i awokado. Nie wymieniono jednak olejów roślinnych, mimo że powszechnie uważa się je za zdrowe źródło tłuszczów i rekomenduje się ich spożywanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dieta planetarna w szkole. A co z rodzicami?

Dieta planetarna w szkole. A co z rodzicami?

Justyna Suchecka
Owiany mitami, niezbędny jelitom. Czy warto go suplementować?

Owiany mitami, niezbędny jelitom. Czy warto go suplementować?

Dr Parol zwraca też uwagę na pewną niespójność w zaleceniach administracji Trumpa. Napisano w nich bowiem, że nasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić do 10 procent dziennego spożycia kalorii, co - jak podkreśla dietetyk - jest właściwie nierealne do zrealizowania przy zastosowaniu się do reszty podanych w tym samym dokumencie rekomendacji żywieniowych.

Alkohol, słodziki i mikrobiom

Poza tym, Amerykanie - zgodnie z tym, co dziś podkreśla się powszechnie - rekomendują ograniczenie spożywania żywności wysokoprzetworzonej, a także produktów zawierających duże ilości cukru i soli. Standardowe jest też zalecenie, żeby w diecie nie brakowało owoców i warzyw oraz produktów pełnoziarnistych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że nie ma ilości alkoholu bezpiecznej do spożycia. Wiadomo też, że alkohol nie ma właściwości prozdrowotnych. Jak mówi dr Parol, dla wielu osób jest to jednak zalecenie "zawieszające poprzeczkę zbyt wysoko", dlatego nie krytykuje tego, że w nowych zaleceniach administracji Trumpa - mniej radykalnie - rekomenduje się ograniczenie spożywania alkoholu, z zaznaczeniem, że całkowicie powinny z niego zrezygnować kobiety w ciąży, osoby zdrowiejące z uzależnienia, a także osoby chore przewlekle i przyjmujące leki.

Amerykanie uwzględnili w swoich zaleceniach też mikrobiotę jelitową, podkreślając, że szkodzi jej żywność wysokoprzetworzona, a służą warzywa, owoce, kiszonki i produkty bogate w błonnik. - To zalecenie jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, szczególnie w czasach, kiedy na temat mikrobioty jelitowej formułuje się wiele niezgodnych z nauką twierdzeń. Ta rekomendacja jest bardzo rozsądnie sformułowana - mówi dr Parol.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DietaUSADonald TrumpOtyłośćżywność
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość
Zdrowie
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Sześć składników żywności, na które musisz uważać. Mogą zwiększać ryzyko nowotworów i cukrzycy
Zdrowie
08 1115 adamek-0015
Poszło jak po maśle? Kaczyński: można powiedzieć, że po maśle
Polska
imageTitle
Życiowy sukces Polaka w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Wykoleił się tramwaj techniczny
Wykoleił się tramwaj techniczny. Utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
BIZNES
Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Pas z ciężarówki śmiertelnie ranił pieszą. Kierowca stanie przed sądem
Łódź
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
BIZNES
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
90 tysięcy poszkodowanych, 32 miliony dolarów strat. Była pracownica policji wśród oskarżonych
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
WARSZAWA
Kai Wegner
Grał w tenisa w czasie blackoutu, chcą jego dymisji
Świat
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
METEO
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
WARSZAWA
40-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Staranował policjantów. Użyli broni, by go zatrzymać
Kujawsko-Pomorskie
Marcin Kierwiński
"Jesteście hienami". Kierwiński apeluje do PiS: opamiętajcie się
Polska
imageTitle
Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Godziny meczów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
BIZNES
Poseł Matecki i jego gra "zmuszanymi dziećmi"
Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem
Renata Gluza
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"
Świat
imageTitle
Jedyny taki konkurs. Ogłoszono składy na Red Bull Skoki w Punkt
EUROSPORT
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?
Świat
O życie wilka walczą specjaliści w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie.
Wilk wpadł w kłusownicze wnyki. Leśnicy podjęli "bolesną decyzję"
Łódź
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Znikały beczki z przepalonym olejem, ktoś podstawiał puste
Kraków
Samochód uszkodził SOR i karetkę
Pasażerka uruchomiła auto, staranowała SOR i karetkę
Trójmiasto
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
Zabójca "Pershinga" wychodzi na wolność. Zmienił nazwisko
Katowice
imageTitle
Australian Open nie dla mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Opiekun porzucił psa w Wigilię
Wyrzucił psa na ulicę i odjechał
Poznań
UW
Ogłoszono Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy niemal zgodni
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica